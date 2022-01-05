Что изменится в жизни дачников в 2022 году

Садоводы смогут подключиться к электроэнергии самостоятельно

00:00 Автор: Алексей Никишин

Подключить садовый дом к электросетям станет проще и дешевле, а вот к документам на дачную недвижимость придётся присмотреться повнимательнее. Какие новые нормы, касающиеся дачников, заработают в новом году — в материале «Парламентской газеты».

Электричество без посредников

Многие дачники стали приезжать в свои владения и в зимний период. В этом случае, если не подведён газ, основным источником для отопления в садовом доме становится электричество. Для подключения к электросети владельцы дачных участков теперь смогут подавать заявление в сетевую компанию напрямую. Это стало возможным после того, как в октябре прошлого года Правительство внесло изменения в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, согласно которым обращение в местное товарищество садоводства или огородничества для оформления заявки на подключение становится необязательным.

Обращаться с подобным заявлением следует сразу в сетевую компанию. При этом сетевые компании, выполняя заявку, теперь обязаны довести электричество до границ дачного участка, а не до границ СНТ, как это практиковалось ранее. При этом сохраняется льготный тариф на подключение (550 рублей). Он действует в случае, если расстояние от границ участка заявителя до источника электроэнергии (ЛЭП) составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Единственным остающимся для заявителя ограничением в этом случае остаётся мощность энергопринимающих устройств. Она не должна превышать 15 киловольт.

Дачники уйдут в онлайн

Таким образом, у дачников появляется возможность подключиться к электросетям напрямую, заключив отдельный договор с электрокомпанией. Это позволит не зависеть от других членов СНТ и не брать на себя обязательства по оплате долгов неплательщиков. К заявке необходимо приложить подтверждение членства в СНТ (справку или книжку садовода), а также документы о технологическом присоединении СНТ к электросетям.

Амнистия в помощь

В наступившем году владельцам дачных участков следует также обратить внимание на то, какие документы на владение участком у них имеются. Дело в том, что некоторые собственники оформили свои участки не в полном объёме.

Например, дачный участок поставлен на учёт в Едином государственном реестре и у хозяина есть выписка об этом, а вот документа, подтверждающего право собственности, нет. Чтобы понять, правильно ли был оформлен ваш участок, следует изучить выписку из ЕГРН. Если в строке «Статус записи об объекте недвижимости» указано «временный», следует побеспокоиться и дооформить участок. Сделать это следует до 1 марта.

Дело в том, что до 2015 года кадастровый учёт в реестре ЕГРН вёлся отдельно от государственной регистрации прав на недвижимость. Поэтому когда земельный участок ставился на кадастровый учет, сведения о нём изначально указывались как «временные». И только после того, как в ЕГРН появлялась запись о государственной регистрации прав на этот участок (собственности, аренды и т. д.), с него снимался «временный» статус.

Как подключить дачу к электросети

В 2015 году был принят Закон «О государственной регистрации недвижимости», который объединил ведение кадастрового учёта и регистрацию прав. С этого времени земельным участкам больше не присваивают статус «временный». А вот что касается тех объектов, которые уже стояли на тот момент на учёте как «временные», для их существования отведён конкретный срок — до 1 марта 2022 года.

После этой даты записи о таких земельных участках будут аннулированы и недооформленный участок снимут с кадастрового учёта. Если владелец не зарегистрирует право собственности на дачный участок, то придётся заново выделять участок на местности, ставить его на кадастровый учёт и оформлять право собственности. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, владельцам настоятельно рекомендуется до 1 марта 2022 года подать документы в МФЦ для государственной регистрации своих прав на участок.

Кстати, при дооформлении или оформлении участка поможет продлённая до марта 2031 года дачная амнистия. Для этого необходимо предоставить всего два документа: правоустанавливающий на владение и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером.

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