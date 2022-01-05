Дедушка нашел у себя под домом сооружения возрастом более 70 000 000 лет, но ведь тогда на планете не было людей

Этот случай произошел в Бельгии. Именно там строители обнаружили пласт земли возрастом более 70 000 000 лет.

В земле находились каменные стены, которые сооружены были человеческими руками, хотя согласно научным исследованиям, 70 000 000 лет назад человека еще не существовало.

Особое внимание стоит уделить человеку, который сделал это невероятное открытие. Роберте Гарсе – археолог-любитель, а также по совместительству ценитель древних сооружений.

Не так давно мужчина решил воплотить свою мечту и начал строительство своего дома неподалеку форта, возведенного еще во время Второй Мировой.

На данный момент постройка насчитывает 9 этажей. Из-за того, что пара комнат должны были находиться под землей, Роберт и его команда строителей наткнулись на сеть подземных тоннелей, которые и вывели их к пещерным сооружениям.

Из-за того, что мужчина увлекался археологией, он смог без труда установить возраст земного пласта.

Согласно последним новостям, власти региона заморозили раскопки в обнаруженной зоне, чтобы никто не смог повредить или уничтожить обнаруженную находку.