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Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов, управляющих банком "Гринготтс"

Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов, управляющих банком "Гринготтс"

Американский комик и телеведущий Джон Стюарт обвинил писательницу Джоан Роулинг в антисемитизме — в последнем эпизоде своего подкаста The Problem With Jon Stewart он обратил внимание на то, что в книгах о Гарри Поттере гоблины, заведующие банком "Гринготтс", похожи по описанию на карикатурных евреев.

Общаясь с людьми, я часто спрашиваю у них: "Вы смотрели фильмы о Гарри Поттере? Вы видели сцены в банке "Гринготтс"? Знаете, кто эти ребята, которые заведуют банком? Евреи!"

Стюарт заострил внимание на том, что когда он показывал собеседникам иллюстрацию из антисемитской книги 1903 года "Протоколы сионских мудрецов", те часто полагали, что на ней изображена сцена из "Гарри Поттера".

И они такие: "О, это же картинка из книги про Гарри Поттера!". А ты им: "Нет, это карикатура на еврея из антисемитской литературы". <...> Это же мир магии и волшебства. Там можно летать на драконах, завести сову в качестве домашнего питомца. Но кто будет заведовать банком? Евреи. Разве что зубы им сделаем поострее.


Гоблин из банка "Гринготтс"

59-летний комик добавил, что не ожидал от общества такого безразличия к тому, на что он сам сразу обратил внимание.

Когда я увидел это на экране, я подумал, что народ будет возмущаться, что все скажут: "Вот черт, неужели она это сделала, в мире волшебства заставить евреев руководить гребаным подземным банком". А все отмахнулись, мол, это же просто волшебники. Это было так странно.


Джон Стюарт

Джоан Роулинг и раньше обвиняли в антисемитизме из-за гоблинов "Гринготтса". Но находились и те, кто высказывался в ее защиту. Так, писатель Дэн Кэхэн в статье для PopDust заметил: 

Гоблины "Гринготтса" и правда похожи на стереотипных евреев в умах антисемитов. Но наверняка Роулинг не делала этого намеренно. К тому же, в ее книгах о Гарри Поттере много заимствований из фольклора и других фентезийных историй. Так что антисемитские черты гоблинов скорее отсылают к тому, как в фентези изображали банкиров. Так уж случилось, что те, вероятно, были вдохновлены антиеврейской пропагандой.

В настоящий момент писательница также находится в центре скандала из-за обвинений в трансфобии, по причине чего ее не позвали на съемки в специальном эпизоде "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс".


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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