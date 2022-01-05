Елена Блиновская и Ксения Собчак прокомментировали свое поведение на резонансном интервью

Вадим Карасев

В сети продолжают обсуждать интервью, которое известный интернет-коуч и автор "Марафона желаний" Елена Блиновская дала Ксении Собчак — причем не дает пересудам утихнуть сама героиня интервью. После того как на Блиновскую обрушилась волна критики за некорректное поведение на видео (отказ отвечать на некоторые вопросы, угрозы "плюнуть в рожу" Собчак и скинуть ее с лодки), та попыталась оправдаться перед подписчиками у себя в сторис.

Блиновская заявила, что с самого начала разозлилась на Ксению за то, что та опоздала не только на интервью, но и на ее день рождения — интервью записывалось на Алтае, куда Ксения приехала, чтобы вести праздник в честь 40-летия Блиновской. Кроме того, по словам Елены, Собчак буквально заставила ее сесть на лошадь, хотя та была против.

Меня стали "заталкивать" на пять минут на коня и показывать всем, как мы красиво подъехали. Я вот такие штуки не люблю. Именно об этом и говорю Ксюше в интервью — давай покажем правду, что ты пассивный агрессор. Надеюсь, у вас чуть больше ясности по моему открытому проявлению недовольства,

— написала Блиновская.

Свою угрозу "плюнуть в рожу" Собчак она объяснила тем, что хотела с самого начала дать Ксении то, ради чего та позвала ее на интервью.

Буду честной, в лодке я не играла. Но все же там я себе это разрешила. Ксюше нужно было мясо — я дала ей мясо. Я знала ее задачу — я ей дала, что она хотела, на первом же повороте. Чего мне себя долго-то насиловать?





Елена Блиновская и Ксения Собчак

Объяснившись таким образом, автор "Марафона желаний" предположила, что большинство негативных комментариев под интервью и вовсе заказные.

Сейчас моя европейская служба безопасности подтвердила, что везде идет атака ботов в комментариях. Я до последнего не хотела в это верить. Просто я знаю, что и на ТВ висит заказ на меня. Ищут людей. Мне об этом рассказывали те, кому предлагали деньги.

В сети эта теория заговора не встречает доверия.

Унылее самого интервью Елены Блиновской только ее реакция на него. Сначала она публиковала у себя восторженные комментарии поклонников, потом обвинила Ксению в опоздании, потом появилась версия "не так смонтировали", и, наконец, Блиновская добралась до сакраментального "меня заказали, плохие комментарии пишут боты". Если честно, Героиня ожидала от нее какой-то большей изобретательности, оригинальности... Нет, она просто унылая и тупая, даже жаль,

— написали в телеграм-канале "Героиня Татлера".





Хотя нашлись и те, кто поддержал Елену.

[Елена Блиновская] мне показалась очень умной, хваткой, внимательной, доброжелательной и позитивной. В хорошем интервью виден весь человек с достоинствами и с недостатками. Тут я "настоящую" Лену не увидела,

— написала у себя в сторис Оксана Лаврентьева. Вот удивительно даже, откуда из такого утонченного человека [мы не про Собчак, конечно] вдруг полилось такое... хм... что на вентилятор накидывает до сих пор?

— отреагировал на комментарий Лаврентьевой телеграм-канал "Только никому".





Критиковали в сети не только Блиновскую, но и Ксению Собчак. Подписчики обвинили ее в "договорном хайпе" с гостьей, которую та якобы намеренно недостаточно раскрыла. Собчак в ответ на это заявила, что ни о какой договоренности речи быть не может.

Я вот только считаю, что как раз раскрыла героя. Раскрыть — это ведь не создать "уютную" атмосферу, чтобы гостю было комфортно и он нанес вам пурги. Таких интервьюеров с "уютными" вопросами как говна за баней. <...> Моя цель в работе — показать человека таким, каков он есть, раскрыть его до конца. Давать личные реакции — все равно что оказать давление на ваши собственные. Тогда весь смысл теряется. Вы без моих личных реакций видите картинку "как есть". И это важно и ценно. Я люблю свою работу именно за это.

Ольга Петелина