Гадания в рождественский Сочельник 6 января 2022 года

Вадим Карасев

Волшебная ночь перед наступлением Рождества — время чудес и традиционных гаданий, способных приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что ждет в ближайшее время. Считается, что в ночь Сочельника открывается правда, и любое гадание в это время точно как никогда.

Узнать свое будущее на 2022 год в рождественский Сочельник может каждый, выбрав для себя приемлемый вид гадания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться самыми точными способами, чтобы получить важные ответы на заданные вопросы, которые помогут не упустить своего счастья.

Гадание на будущее

Для этого гадания в 4 одинаковых стакана наливают равное количество воды. В одном растворяют чайную ложку сахара, во втором — соли, в третьем — меда, а в четвертый не добавляют ничего. После этого стаканы переставляют с закрытыми глазами, приговаривая:

«Судьбу свою узнаю, будущее открываю, что делать дальше — знаю».

Наугад с закрытыми глазами выбирают стакан и отпивают небольшой глоток, ориентируясь на вкус. Соленая вода укажет на время испытаний, которые нужно пройти с честью. Сладкая сахарная вода — на везение в делах и финансовое благополучие. Медовая вода — символ взаимной любви. Вода без примесей укажет на то, что жизнь изменится только в том случае, если стремиться к новому и взять судьбу в свои руки.

Современное гадание на будущее

В вечернее время нужно придумать волнующий вопрос и задать его вслух, держа в руках пульт от телевизора. Для гадания можно использовать также компьютер и телефон, включив и поставив на паузу незнакомое видео. После заданного вопроса видео воспроизводят и запоминают первую сказанную фразу. Она и будет ответом на вопрос. Если ситуация неоднозначна и ответ не понятен, то фразу записывают дословно. Спустя время ее вновь перечитывают, чтобы точно понять значение проведенного гадания.

Гадание на желание в Сочельник

С помощью игральной колоды карт, которая никогда не бывала в чужих руках, можно узнать ответ на вопрос о том, исполнится ли заветная мечта. Тасуя карты, важно полностью погрузиться в свои мысли и представить себе заветную мечту во всех подробностях. Лишь после этого задают вопрос о том, сбудется ли желание в скором времени. После того, как вопрос задан, с закрытыми глазами вынимают карту из колоды и переворачивают ее.

. От 6 до 10: желание сбудется в ближайшие полгода. От валета до туза: оно сбудется в ближайшие пару недель.. От 6 до 10: мечта сбудется в течение года. От валета до туза: она сбудется в начале лета.. От 6 до 10: желание сбудется, но в отдаленном будущем. От валета до туза: оно сбудется в конце 2022 года.. От 6 до 10: если желание сбудется, то оно может навредить. От валета до туза: желание не сбудется — время для него еще не наступило.