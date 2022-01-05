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"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не сможет полюбить бедного мужчину

"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не сможет полюбить бедного мужчину

39-летняя Алена Водонаева решительно высказалась о материальном состоянии, которое должно быть у ее избранника, сообщает радио "Комсомольская правда".

Алена Водонаева высказалась в Stories о личной жизни, ответив на вопрос подписчиков о том, что бы она выбрала между любовью и деньгами.

"Мне 39 лет и я умею зарабатывать. Я не могу полюбить того, у кого, как у латыша, "*** да душа". Мне важно материальное состояние мужчины. Важно, какие у него возможности и кто он. Какая любовь без денег? Я взрослая девушка", - рассказала звезда "Дома-2".

По словам Алены Водонаевой, ее раздражают взрослые люди, "ноющие об отношениях" вместо того, чтобы заняться своей карьерой и заработать деньги.

"Не могу слышать, как взрослые люди 30+ (среди знакомых в том числе) ноют об отношениях. Ни карьеры нормальной, ни достаточного количества денег, ни положения в обществе, ни капитала. Какие, к черту, отношения. Не о том беспокоитесь, не о том переживаете, господа. Хотя тем, кому это адресовано, вероятно, даже не прочтут это. Сегодня же суббота, они отдыхают и тусуются", — написала звезда.

Однако многие подписчики не согласились с резким заявлением Алены Водонаевой, поспорив с системой ценностей звезды "Дома-2".

"Не согласна. Именно любовь и движет человечеством", "Что-то у вас, Алена, в последнее время много от подростка) Не у всех мечта всей жизни — стать блогером и сходить на "Дом-2")) Кто-то наслаждается скромной жизнью, без излишеств, рядом с любимым человеком и вполне себе счастлив. А кто-то утешает себя количеством денег и популярностью, как вы", "А какое у вас положение в обществе и тем более карьера? Вы просто, одним словом, плебейка. Вас же знают, благодаря "Дому-2" и по откровенным фото... Ну имеете вы маленький салончик, а кичитесь, что "Салон красоты Водонаевой". Вы хоть понятие имеете, что это такое? Это когда услуги предоставляют от и до. А у вас что? Парикмахер + маникюр (педикюр). Ну реально смешно, карьера. Вот у Бузовой, вами ненавистной, карьера", — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Водонаева назвала "неудачником" Бена Аффлека, обвинившего в своем алкоголизме бывшую жену.

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По материалам: uposters.ru

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