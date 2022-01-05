Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс

Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс

4 января папарацци сфотографировали Канье Уэста на свидании с актрисой Джулией Фокс, известной по фильму "Неограненные алмазы" — пара сходила на бродвейское шоу "Игра в раба" по пьесе Джереми О. Харриса и поужинала в итальянском ресторане Carbone.

Оделись Канье и Джулия соответственно погоде в Нью-Йорке. Актриса была в синем бархатном пальто и сапогах на шпильках, а Уэст — в черном бомбере поверх синей худи, черных джинсах и массивных резиновых сапогах.

Источник People сообщил журналу, что Канье был рад находиться рядом с Джулией, и та в свою очередь выглядела счастливой.

44-летний рэпер и 31-летняя актриса выходят в свет в обществе друг друга уже не в первый раз — до этого пара провела вместе уикенд в Майами, где сходила на двойное свидание с ведущим подкаста Drink Champs Нореагой и его женой Нери.


Джулия Фокс

Новость о предполагаемом новом романе Канье появилась вскоре после того, как стало известно, что он купил дом за 4,5 миллиона долларов на той же улице, где живет 41-летняя Ким Кардашьян с четырьмя детьми от Уэста — 8-летней Норт, 6-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и 2-летним Псалмом.

Канье не раз заявлял о своем намерении сделать все, чтобы вернуть Ким, которая в декабре подала документы в суд на расторжение брака с ним. При этом Уэст и раньше появлялся на публике с другими девушками. Сама Ким с недавних пор начала встречаться с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном.


Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам «Криминального чтива»
Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам
Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale
Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale
Власти Риги запретили жителям устанавливать газовые котлы для отопления
Власти Риги запретили жителям устанавливать газовые котлы для
Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс
Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс
Дедушка нашел у себя под домом сооружения возрастом более 70 000 000 лет, но ведь тогда на планете не было людей
Дедушка нашел у себя под домом сооружения возрастом более 70 000 000
Старый Новый год — 2022: какого числа отмечать
Старый Новый год — 2022: какого числа отмечать
"Поставили катетер. Я пока немножко торможу": Запашный перенес серьезную операцию
"Поставили катетер. Я пока немножко торможу": Запашный
Записались на ноготочки: как мужской маникюр стал главным бьюти-трендом нашего времени
Записались на ноготочки: как мужской маникюр стал главным
CFTC оштрафовала DeFi-платформу Polymarket на $1,4 млн
CFTC оштрафовала DeFi-платформу Polymarket на $1,4 млн
Великие личности из прошлого на портретах и в реальной жизни
Великие личности из прошлого на портретах и в реальной жизни
NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд
NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд
"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не сможет полюбить бедного мужчину
"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не

Топ на сегодня

СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка
СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де Ски"
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де
Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные головные уборы этой зимы
Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные
Объем ликвидности в DeFi-экосистеме Osmosis превысил $1 млрд
Объем ликвидности в DeFi-экосистеме Osmosis превысил $1 млрд
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн

Еще по теме

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз
Ким Кардашьян собирается посадить Канье Уэста на строгую диету
Канье Уэст выписался из больницы после нервного срыва
Канье Уэст зарегистрировался в Instagram