Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс

Вадим Карасев

4 января папарацци сфотографировали Канье Уэста на свидании с актрисой Джулией Фокс, известной по фильму "Неограненные алмазы" — пара сходила на бродвейское шоу "Игра в раба" по пьесе Джереми О. Харриса и поужинала в итальянском ресторане Carbone.

Оделись Канье и Джулия соответственно погоде в Нью-Йорке. Актриса была в синем бархатном пальто и сапогах на шпильках, а Уэст — в черном бомбере поверх синей худи, черных джинсах и массивных резиновых сапогах.

Источник People сообщил журналу, что Канье был рад находиться рядом с Джулией, и та в свою очередь выглядела счастливой.

44-летний рэпер и 31-летняя актриса выходят в свет в обществе друг друга уже не в первый раз — до этого пара провела вместе уикенд в Майами, где сходила на двойное свидание с ведущим подкаста Drink Champs Нореагой и его женой Нери.





Джулия Фокс

Новость о предполагаемом новом романе Канье появилась вскоре после того, как стало известно, что он купил дом за 4,5 миллиона долларов на той же улице, где живет 41-летняя Ким Кардашьян с четырьмя детьми от Уэста — 8-летней Норт, 6-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и 2-летним Псалмом.

Канье не раз заявлял о своем намерении сделать все, чтобы вернуть Ким, которая в декабре подала документы в суд на расторжение брака с ним. При этом Уэст и раньше появлялся на публике с другими девушками. Сама Ким с недавних пор начала встречаться с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном.





Ким Кардашьян и Канье УэстОльга Петелина