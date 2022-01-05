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Китай призвал Россию и США значительно сократить ядерные арсеналы

Китай призвал Россию и США значительно сократить ядерные арсеналы

Китай призвал Россию и США значительно сократить ядерное оружие, несмотря на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По мнению МИД КНР, соглашение - крайне важная мера, но ее недостаточно.

"Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия", - отметил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, выступая на брифинге.

Москва и Вашингтон обязаны уменьшать количество своего ядерного вооружения "необратимым и юридически обязывающим способом", например, уничтожать его, уточнил дипломат. По словам представителя китайского министерства, "если две ядерные супердержавы продолжат сокращать ядерный арсенал и сократят до нашего уровня, то мы будем рады присоединиться к ядерным переговорам, мы говорили это много раз, это наша позиция".

КНР и впредь будет придерживаться принципа неприменения подобного оружия первой, а также поддержания своего арсенала на минимальном уровне, необходимом только для национальной безопасности и сдерживания, добавил Фу Цун.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение было продлено на пять лет в начале прошлого года, после прихода в Белый дом Джозефа Байдена.

Ранее Ruposters писал, что Китай призывает Россию к совместному ответу на давление Запада.

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По материалам: uposters.ru

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