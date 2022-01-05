Когда в Москве зажглись первые фонари

00:27 Автор: Юлия Сапрыгина

290 лет назад, 5 января 1731 года, в Москве зажглись первые уличные фонари.

В ноябре 1730 года Сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. А уже 25 декабря 1730 ( 5 января 1731 года по новому стилю) в Москве были зажжены первые уличные фонари.

Первые фонари были масляными, а заправляли их конопляным маслом. Освещение столицы началось, естественно, с Кремля, также первые фонари зажглись в Китай-городе, Белом и Земляном городах и Немецкой слободе.

Всего было установлено 520 масляных фонарей. Они зажигались с 1 сентября по 1 мая, 18 ночей в месяц, когда на небе не светила луна. Деньги на устройство освещения выделила казна, но зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами москвичи.

К концу 18 века освещение улиц улучшилось. В 1800 году общее число фонарей составило 6559. Из них 4614 были укреплены на столбах, остальные прибиты к стенам домов.

День 5 января в истории

В 1880 году в Москве засветились первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя.

После пышных празднеств многие москвичи стали подавать генерал-губернатору прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако осветить свои жилища они смогли только 30 лет спустя, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной.

#история #Москва #электроэнергия

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