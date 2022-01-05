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Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?

Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?

Крещенские морозы — это самая холодная пора в году. Обычно они начинаются во второй половине января, но иногда приходят раньше или позднее. Эксперты рассказали, будут ли морозы в этом году и сколько они продлятся.


Погоду можно предсказывать по поведению кошек, по облакам, а также по приближению церковных праздников. Настало время узать, какой может быть погода на Крещение в 2022 году.

Ждать ли морозов в 2022 году

Учитывая, что сильные морозы уже были, да и сейчас во многих частях страны довольно холодно, можно предположить, что стрелка термометра останется на текущем уровне. Метеорологи отмечают приближение восточного антициклона, который заблокирует подход теплых воздушных масс.

Говорят, что крещенские морозы приходят через две недели после морозов в конце декабря, то есть начинаются за несколько дней до самого праздника. В этот раз похолодание было 21 и 22 декабря, а потом температура упала еще больше. Возможно, что крещенских морозов не будет вовсе либо они будут непродолжительными.

Если не доверять приметам, а взять статистику, то примерно в 35-40% случаев на Крещение выпадает наиболее холодная погода.


Какая погода ожидается на Крещение в 2022 году

Как было сказано выше, необходимо помнить об интервале в 14 дней. Крещение отмечается 19 числа. Это значит, что нужно следить за температурой вплоть до 5 января. Если погода будет стабильной и теплой, похолодание будет малозаметным, и сильных морозов ждать не стоит.

Синоптики предсказывают температуру в средней полосе в районе −10 градусов. В Мурманске похолодать может до −28 градусов на полторы недели. В Санкт-Петербурге будет от −3 до −5 градусов. Такая же температура ожидается в Воронеже. Южнее будет чуть теплее — около −2.

Если морозы не придут раньше, то могут наступить 19 января или даже чуть позднее. Бывает и так, что их нет вовсе. Сказать с абсолютной точностью, что нас ждет в 2022 году, заранее не получится.

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По материалам: dailyhoro.ru

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