Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам «Криминального чтива»

Кинорежиссер Квентин Тарантино выставит коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) по мотивам фильма 1994 года «Криминальное чтиво» на аукцион Secret Network. Об этом говорится в пресс-релизе.

Торги пройдут в семь этапов:

17–21 января;24 января;25 января;26 января;27 января;28 января;31 января.

Желающим поучаствовать в аукционе нужно зарегистрироваться на сайте с 10 января.

Организаторы отметили, что среди NFT будут главы из оригинального рукописного сценария Тарантино и его эксклюзивные аудиокомментарии.

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Напомним, в ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам «Криминального чтива».

В ответ киностудия Miramax подала иск против кинорежиссера с обвинением в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.