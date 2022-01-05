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Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам «Криминального чтива»

Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам «Криминального чтива»


Кинорежиссер Квентин Тарантино выставит коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) по мотивам фильма 1994 года «Криминальное чтиво» на аукцион Secret Network. Об этом говорится в пресс-релизе.


Торги пройдут в семь этапов:


17–21 января;24 января;25 января;26 января;27 января;28 января;31 января.

Желающим поучаствовать в аукционе нужно зарегистрироваться на сайте с 10 января.


Организаторы отметили, что среди NFT будут главы из оригинального рукописного сценария Тарантино и его эксклюзивные аудиокомментарии.


https://forklog.com/hroniki-nft-lihoradki-kak-pikselnye-izobrazheniya-i-gifki-stali-mejnstrimom/

Напомним, в ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам «Криминального чтива».


В ответ киностудия Miramax подала иск против кинорежиссера с обвинением в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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