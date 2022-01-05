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Лукашенко, Путин и Токаев обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Лукашенко, Путин и Токаев обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

19:35  Автор: Варвара Комарова



Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

«Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане», — говорится в сообщении.

Лидеры всех стран ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) находятся в постоянном контакте, также подчеркнули в пресс-службе Лукашенко.

СМИ: Президент Казахстана вступает в должность главы Совета безопасности страны


Ранее жители городов Жанаозена и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ, которые с начала года выросли вдвое. В Минэнерго Казахстана пояснили, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства.

В МИД России ранее выступили за решение ситуации в рамках конституционно-правового поля и подчеркнули, что дипведомство внимательно следит за событиями в Казахстане.



#Белоруссия #международные отношения

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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