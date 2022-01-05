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Лунный день сегодня 5 января 2022 года

Лунный день сегодня 5 января 2022 года

Новогодние каникулы продолжаются, и для того, чтобы они прошли на волне позитива, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. Они помогут обрести удачу и использовать энергетику ночного светила себе во благо.


Эта среда будет гармоничным днем: сил станет больше, и желание преуспеть в делах возрастет. Такой настрой нельзя упустить, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют понемногу вливаться в деловой ритм, чтобы преуспеть в намеченных делах и не упустить новые возможности.

Фаза Луны: наступает 4 лунный день, во время которого растущая Луна будет пребывать в созвездии Водолея. Энергетика суток благоприятна для ведения деловых переговоров и торговых операций. Отказ от поверхностных суждений увеличит возможность приблизиться к новым вершинам.

Магнитные бури 5 января: солнечная активность будет минимальна, а это значит, что риск возникновения магнитной бури невелик.

Что принесет удачу сегодня


внимание к интуиции;
творческая работа;
новые знакомства;
торговые сделки;
поход в гости;
обучение;
романтика.

Что отпугнет успех в этот день


поверхностные суждения;
переутомление;
непосильная работа;
конфликты и общение с агрессивными людьми.

Домашние дела по лунному календарю

Среда — довольно активный день, который не стоит проводить, лежа на диване. Заняться можно любыми делами, которые хочется выполнить. Астрологи рекомендуют делать паузы, чтобы не переутомиться, а также не планировать грандиозного наведения порядка: в этот день можно запросто получить подарок судьбы, если не упускать из внимания счастливые знаки, а для этого нужно выбраться из четырех стен.

Что надеть в эту среду

Созвездие Водолея дарит энергетику оптимизма, поэтому астрологи рекомендуют составить яркий образ, используя яркие расцветки и броские аксессуары. Энергетика оптимизма сочетается с оранжевыми и желтыми цветами, а сосредоточиться на важных проектах помогут ультрамариновый и насыщенный синий.


Талисманами этого дня выступят камни стихии Воды: лазурит, топаз и агат. Украшения на этот день могут быть любыми: важно, чтобы они доставляли удовольствие и сочетались с выбранным образом.

Финансы и работа 5 января

В среду, даже если день выходной, можно смело начинать новые проекты, если план действий уже составлен. Уместными в этот день будут проведение конференций, обретение новых связей, обучение и торговые операции. Астрологи рекомендуют подходить к работе внимательно и не допускать халатного отношения. Удача будет ждать тех, кто умеет подходить к рабочему процессу с долей творчества.

В 4 лунный день не стоит сбрасывать со счетов пришедшие в голову идеи — некоторые из них можно будет развивать в будущем, получая хороший доход и зарабатывая себе отменную репутацию.

Любовь и общение в 4 лунный день

Энергетика Луны в Водолее оптимальна для непринужденного общения, заигрываний и флирта. Рассчитывать на продолжение отношений, завязавшихся сегодня, не приходится, однако потешить свое самолюбие и получить комплименты будет приятно. Семейным парам в среду стоит провести время вместе, чтобы укрепить связь и обрести гармонию в отношениях. Их сблизят прогулки на свежем воздухе, просмотр любимого фильма или общее хобби.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В среду сохранять позитивный настрой важно для привлечения удачи. Этот день принесет множество приятных моментов, если верить в лучшее и провести сутки активно. Важно лишь исключить переутомление и не заниматься делами, которые могут вызвать раздражение. Также астрологи рекомендуют не рассказывать о своих успехах, чтобы избежать агрессии со стороны завистников.

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По материалам: dailyhoro.ru

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