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Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"

Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"

Лыжница Наталья Непряева — первая российская спортсменка, которой удалось выиграть "Тур де Ски" — многодневную гонку под эгидой Международной федерации лыжного спорта.На заключительной гонке, шестой по счету, — на 10 км свободным стилем в масс-старте — 26-летняя россиянка заняла четвертое место, но этого хватило для того, чтобы она стала лидером по итогам многодневки. На второй строчке в общем зачете — спортсменка из Швеции Эбба Андерссон, уступившая Непряевой 46,7 секунды. Третье место заняла Хейди Венг из Норвегии.

 


 


 

Ранее, 1 января, Непряева выиграла спринт классическим стилем, спустя два дня завоевала золото в масс-старте на 10 км классическим стилем.

 


 


 

Сейчас Наталья принимает поздравления с исторической победой, а ведь сезон для нее начинался неудачно: на предыдущих соревнованиях — в Лиллехаммере, Дрездене, Давосе — она показывала весьма средние результаты. А осенью пресса цитировала слова тренера Юрия Бородавко, заявившего, что спортсменке необходимо сбрасывать лишний вес: С Натальи спрос особый, все зависит от нее. Я со своей тренерской стороны хочу, чтобы она выросла как спортсменка. Ей нужно побороть свой вес. Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается. Тогда российского тренера раскритиковали в Европе: в зарубежных СМИ обсуждалось, что подобные высказывания не должны быть озвучены публично.

 

 

Я очень довольна собой именно в этой гонке. Правда — очень тяжелая гонка. Самая тяжелая в сезоне,  — сказала Наталья журналистам после заключительного соревнования в рамках "Тур де Ски" на горе Альпе Чермис в итальянском Валь-ди-Фьемме.

 


 


 

 


 


 


Маргарита Дорошевич
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По материалам: spletnik.ru

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