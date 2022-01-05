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Манижа извинилась за шутку, которую подписчики посчитали трансфобной

Манижа извинилась за шутку, которую подписчики посчитали трансфобной

Манижу обвинили в трансфобии из-за неосторожной шутки, которой та сопроводила публикацию в инстаграме. 30-летняя певица принесла извинения и пообещала исправиться.

1 января Манижа опубликовала в соцсети два снимка с фотосессии в образе итальянского мужчины — этот персонаж, отсылающий к песне артистки "Русская женщина", был создан для новогоднего шоу "Вечернего Урганта" Ciao, 2021!.

Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him (он/его. — Прим. ред.),

— пошутила Манижа в посте.



Многие ее подписчики подхватили шутку и принялись восхищаться "знойным мачо", но нашлись и те, кто не оценил чувства юмора Манижи. Некоторые фолловеры в комментариях обвинили певицу в трансфобии.

Манижа, я очень надеюсь, что ты не шутишь и правда идентифицируешь себя как мужчину, потому что если ты используешь транс-сообщество как повод для шутки или хайпа, то это отвратительно и совершенно не смешно, с какой стороны ни взгляни. Надеюсь, ты понимаешь, что если это неправда, то ты потеряешь многих фанатов.

Манижа, я любила тебя и думала, что ты наша союзница, что ты поддерживаешь квир-сообщество. Квир-сообщество дало тебе платформу, а теперь ты подшучиваешь над транс-людьми ради какого-то телешоу.

После того как в сети поднялась волна возмущения, Манижа отредактировала публикацию и принесла извинения всем, кого ее слова могли задеть.

Пост был отредактирован, так как подпись к нему была некорректна. Это не могло бы быть моим стейтментом, я должна была это учитывать. Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я хотела бы извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять,

— написала она.


Поскольку большинство гневных комментариев исходило от англоговорящих фанатов, Манижа извинилась перед ними отдельно, сославшись на то, что ее слова могли быть неправильно восприняты из-за "трудностей перевода".

Неосторожные комментарии о транс-сообществе уже не раз становились причиной "отмены" знаменитостей. Все еще не утихает скандал вокруг писательницы Джоан Роулинг, которую из-за обвинений в трансфобии не пригласили поучаствовать в специальном эпизоде "Гарри Поттер 20 лет спустя", посвященном 20-летию со дня выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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