Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате

Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате

Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате

Василе Горгаш был признан без вести пропавшим, но спустя тридцать лет, мужчина внезапно вернулся домой. Он утверждает, что все время был в соседней комнате.

Всю жизнь Горгаш работал фермером и продавал живность. Он рано утром выходил из своего дома и шел на поезд, дабы добраться в соседний поселок, где и располагалась ферма.

В тот мистический день он также следовал этому маршруту, но в этот раз мужчина домой так и не вернулся, после чего семья фермера сразу же забила тревогу.

На протяжении долгого времени мужчину не могли найти и даже были вынуждены внести его в базу интерпола, чтобы усилить розыскные меры. Но на протяжении тридцати лет никому так и не удалось разыскать Горгаша.

Когда семья уже смирилась с утратой и прошел не один десяток лет к дому ранним утром подъехала машина, из которой внезапно вышел пропавший фермер в той же самой одежде, в которой ушел еще тридцать лет назад.

Но что еще больше шокировало всех, это тот самый билет на поезд, который был не пробит, а значит, Василе Горгаш никуда не уезжал из поселка.

Ни полиция, ни семья не могла поверить в то, что все это время пропавший фермер был где-то рядом и никто его не смог заметить. Со слов же самого без вести пропавшего он просто находился в соседней комнате, но что это может значит, до сих пор остается непонятным.

Правоохранительные органы и психологи уже в ближайшее время планируют провести специальную беседу с фермером, чтобы разобраться в подробностях.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате
Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал
Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до 100 км/ч
Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де Ски"
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн
Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана Пожарская отдыхают на Мальдивах
Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана
СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка
СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка
Объем ликвидности в DeFi-экосистеме Osmosis превысил $1 млрд
Объем ликвидности в DeFi-экосистеме Osmosis превысил $1 млрд
Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные головные уборы этой зимы
Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные
Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу WOO Network
Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу WOO Network
Волочкова улетела на Мальдивы с банщиком, которого увела у невесты из "Давай поженимся!"
Волочкова улетела на Мальдивы с банщиком, которого увела у невесты из
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 января 2022 года
Даша Жукова отметила Новый год в Санкт-Морице со Ставросом Ниархосом и друзьями
Даша Жукова отметила Новый год в Санкт-Морице со Ставросом Ниархосом

Топ на сегодня

Украинская полиция на казеные деньги купила интимные фото на OnlyFans
Украинская полиция на казеные деньги купила интимные фото на OnlyFans
Когда гадают в январе 2022 года?
Когда гадают в январе 2022 года?
Наталья Рудова набросилась на известного коуча
Наталья Рудова набросилась на известного коуча
Какие дни 2022 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения
Какие дни 2022 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате
Внучка Ельцина отдыхает с Федором Смоловым и публикует горячие фото в бикини
Внучка Ельцина отдыхает с Федором Смоловым и публикует горячие фото в

Еще по теме

Пропавшего жителя Иркутской области нашли в больнице живым
В Кузбассе медведь задрал охотника
Пропавший канадский кот вернулся домой спустя 19 месяцев
Экс–сотрудник МИД РФ застрелился в Москве