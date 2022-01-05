NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд

Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea закрыла раунд финансирования Серии С на сумму $300 млн. Его возглавили Paradigm и Coatue.

Announcing Series C! We’re building the friendliest & most trusted NFT marketplace with the best selection across many chains. The funding helps us accelerate product development, improve trust & safety, and invest deeply in the web3 community & ecosystem. https://t.co/OmRPleMCOX — OpenSea (@opensea) January 5, 2022

Оценка OpenSea достигла $13,3 млрд.

Привлеченные средства направят на повышение качества обслуживания клиентов, найм сотрудников, разработку продуктов и развитие сообщества.

Глава OpenSea Дэвин Финзер анонсировал запуск грантовой программы поддержки разработчиков и авторов контента для популяризации NFT-экосистемы.

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В марте 2021 года OpenSea привлек $23 млн, а в июле закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $100 млн.

Напомним, в августе объем торгов платформы превысил $3 млрд.