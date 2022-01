NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд

Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea закрыла раунд финансирования Серии С на сумму $300 млн. Его возглавили Paradigm и Coatue.

Announcing Series C! We’re building the friendliest & most trusted NFT marketplace with the best selection across many chains. The funding helps us accelerate product development, improve trust & safety, and invest deeply in the web3 community & ecosystem. https://t.co/OmRPleMCOX