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NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд

NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд


Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea закрыла раунд финансирования Серии С на сумму $300 млн. Его возглавили Paradigm и Coatue.




Оценка OpenSea достигла $13,3 млрд.


Привлеченные средства направят на повышение качества обслуживания клиентов, найм сотрудников, разработку продуктов и развитие сообщества.


Глава OpenSea Дэвин Финзер анонсировал запуск грантовой программы поддержки разработчиков и авторов контента для популяризации NFT-экосистемы.


https://forklog.com/hroniki-nft-lihoradki-kak-pikselnye-izobrazheniya-i-gifki-stali-mejnstrimom/

В марте 2021 года OpenSea привлек $23 млн, а в июле закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $100 млн.


Напомним, в августе объем торгов платформы превысил $3 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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