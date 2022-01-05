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Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85%

Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85%

04.01.2022 19:34

Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



К февралю Россия восстановит добычу нефти на 85% от максимальных ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщил вице-премьер Александр Новак, передаёт РИА «Новости». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее на сегодняшнем заседании альянс ОПЕК+ принял решение сохранить стратегию по увеличению добычи нефти в феврале на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Министерский комитет ОПЕК+ начал переговоры по уровням добычи нефти в декабре


«Для России это означает, что мы к февралю-месяцу выйдем примерно на 85% уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион 700 тысяч баррелей в сутки добычи из двух миллионов баррелей сокращенных », — пояснил вице-премьер.

В ноябре Россия выполнила условия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти со своей стороны на 97%. «Как и ранее, мы практически на 100% выполняем свои обязательства», — подчеркнул Новак.

Неопределенности на нефтяном рынке вице-премьер связал с распространением штамма коронавируса «омикрон», отметив, что это обстоятельство не приводит к снижению спроса.


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ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась, с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября текущего года постепенно выйти из своих обязательств.

Проведение следующей, 25-й Министерской встречи стран ОПЕК+ по итогам заседания было запланировано на 2 февраля 2022 года.



#промышленность #нефть


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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