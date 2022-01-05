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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года

Ежедневный нумерологический прогноз — отличный помощник для тех, кто хочет знать, где прячется фортуна и как можно достичь поставленных целей, обходя стороной проблемы. Эксперты рассказали, каким будет настроение чисел в первую среду 2022 года.


Это тот самый день, когда эксперты советуют вам оставаться внутри своей зоны комфорта и не выходить за ее пределы лишний раз. Это прекрасный день, ведь сила чисел сегодня направлена в первую очередь на то, чтобы сделать нашу жизнь спокойной и понятной.

Число-покровитель 5 января 2022 года

Начинается 5 по счету день года. Чтобы узнать, каким он будет, необходимо провести простые расчеты — сложить все цифры даты 5.01.2022, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер среды, то есть 3. Получаем: 5+0+1+2+0+2+2+3=15. 1+5=6.

Шестерка правит миром. Энергетика этого числа направлена не на стабильность, а на глобальные перемены во всех сферах. Это значит, что сегодня можно рисковать, гнуть свою линию и добиваться своего любой ценой. Само собой, Шестерка не захочет увидеть чрезмерный эгоизм и обман, но немного хитрости и самолюбия вам точно не повредят. Также можно отправляться на шопинг, вот только список покупок вам точно понадобится, иначе вы рискуете купить то, что вам совершенно не нужно. Согласно прогнозам нумерологов, полезно будет выходить из дома, встречаться с друзьями, заниматься творчеством. Главный символ этого дня — бык. Он олицетворяет собой стремительность, скорость, готовность к моментальному ответу на любые проблемы.



События 5 января из прошлого

5 января в мировой истории происходило огромное количество войн, сражений, восстаний и покушений. Это день, когда любая искра может вызвать пожар. Если конфликт не стоит затраченных усилий, лучше избегать его до последнего. Если же на кону ваша честь, не оставайтесь в стороне.

5 января 1809 года был подписан Дарданелльский мир между Англией и Турцией. Если конфликт — не выход, попробуйте примириться с врагом. Шестерка это поощряет.

5 января 1956 года к берегам Антарктиды была доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция. Это отличный день для путешествий, переездов, приключений.

5 января 1993 года потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объемом более 80 тысяч тонн. Сегодня людям свойственно совершать ошибки с очень печальными последствиями. Будьте осторожнее.

5 января 2005 года была обнаружена карликовая планета Эрида. В такие дни, как этот, полезно заниматься наукой, творчеством. Результат вас обязательно порадует.


Советы нумерологов на эту среду

Полезными будут домашние дела. Приятные хлопоты не отнимут у вас много сил и энергии, а вот заниматься тем, что вам не нравится, точно не стоит.

Попробуйте не зацикливаться на неприятностях. Да, неприятные события могут произойти, но это не значит, что нужно переживать из-за них. Энергетика Шестерки созидательна для тех, кто решителен и лишен сожалений и страха.

Число 6 активизирует наши самые сильные качества, поэтому старайтесь не откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня.

Не бойтесь относиться к работе и делам проще — как к игре. Числа сегодня не одобряют излишней серьезности.

Потворство пессимизму тоже приведет к потере удачи. Оптимизм, доброта и легкость ума — вот главные условия счастья и успехов в работе и делах.

Талисманы удачи на 5 января

Наиболее удачной цветовой схемой для одежды будет фиолетовый, белый, синий и зеленый. Эти цвета станут сильными талисманами на удачу. Синий поможет в интеллектуальной работе, зеленый — символ физической активности, фиолетовый отвечает за интуицию, а белый — за общение.

Украшения из платины. Изделия из этого металла будут очень полезными для всех сфер жизни. Также полезным станет минерал хризопраз.

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По материалам: dailyhoro.ru

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