Подсчитана стоимость составов российских футбольных клубов

Вадим Карасев

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с самыми дорогими игроками. На первом месте этого списка победитель трех последних чемпионатов России "Зенит", стоимость состава которого оценивается в €179 млн.

Второе место занял "Спартак" с €115 млн. В первую пятерку попал "Краснодар" (€114 млн), "Динамо" (€100 млн), "Локомотив" (€95 млн), а замыкает этот список "Нижний Новгород" (€13 млн).

В текущем сезоне "Зенит" после 18 туров стоит на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. За ним идут "Динамо" (36) и "Сочи" (31).

Ранее Ruposters писал, что 4 россиянина попали в топ-500 самых значимых футболистов мира.