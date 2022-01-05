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"Поставили катетер. Я пока немножко торможу": Запашный перенес серьезную операцию

"Поставили катетер. Я пока немножко торможу": Запашный перенес серьезную операцию

Знаменитому дрессировщику пришлось встретить Новый год в клинике. Эдгард Запашный перенес серьезную операцию, сообщает Teleprogramma.pro.

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил на своей странице в инстаграме тревожную новость. 

"Третье число и меня везут на операцию. Будут пытаться вытащить камень", - рассказал он. Как отмечает "Пятый канал", артист отметил, что ему будут устанавливать стент.

Позднее Эдгард Запашный рассказал поклонникам, что он уже вышел из-под наркоза. 

"Уже в палате. Камень достали. Поставили катетер. Я пока немножко торможу", — заметил Эдгард Запашный.

Кроме того, дрессировщик заявил, что намеренно не сообщал в соцсетях о своем недуге. "Во-первых, не хотел портить Новый год кому-либо. Вызывать беспокойство и портить праздник у любящих меня людей! Во-вторых, не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ!"— рассказал Эдгард Запашный, добавив а инстаграме, что его уже выписывают. 

Артист поблагодарил врачей Боткинской больницы за то, что в Новый год и все последующие дни возились со ним.

Как писал NEWSTES, ранее Запашный рассказал о реакции 4-летней дочери на порно.

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По материалам: uposters.ru

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