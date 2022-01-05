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Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale

Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale


Нативная монета проекта Everscale (ранее Free TON) вошла в список поддерживаемых криптовалют в сервисе для процессинга платежей Simplex. Об этом говорится в пресс-релизе.


Благодаря новому партнерству EVER появится в торговых и обменных приложениях, использующих инфраструктуру Simplex.


Сервис поддерживает популярные платежные системы и стандарты, включая Visa, Mastercard, Apple Pay, SWIFT, SEPA и другие.


В мае 2021 года канадская публичная компания Nuvei купила Simplex за $250 млн. В декабре она выпустила криптовалютные дебетовые карты системы Visa.


Напомним, в том же месяце компания «Камаз» объявила о партнерстве с Everscale для разработки приложения по отслеживанию и учету автозапчастей.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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