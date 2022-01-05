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Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи

Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи

Рождественские колядки — это добрый праздник с особыми традициями, которые помогают привлечь в жизнь благополучие и счастье. В 2022 году каждый сможет нарядиться в оригинальные костюмы и спеть колядки, чтобы пожелать счастья близким и получить вкусные угощения.


Колядки — это часть рождественских забав, связанных с переодеванием и походом в гости. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традициями и обычаями проведения колядок, чтобы разнообразить новогодние каникулы и продолжить веселую традицию наших предков.

Традиции и обычаи рождественских колядок

В современном мире колядки — излюбленное развлечение взрослых и детей. Карнавальные костюмы, задорные песенки и походы в гости, где каждый одаривает лакомствами — прекрасная традиция рождественского Сочельника. В прежние времена колядки были частью обережного ритуала, помогающего избежать пристального внимания нечистых сил и именно поэтому одежду наши предки одевали наизнанку, а также мастерили страшные костюмы, чтобы первыми испугать нечистые силы.

По обычаю колядовать начинают вечером 6 января, в сумерки, надевая костюмы и отправляясь в путь, чтобы навестить как можно больше людей. Для колядования разучивают особые песни, которые состоят из поздравлений и пожеланий счастья. К примеру:

«Коляда у двора, отворяй ворота! Тем, кто двери не открывает, счастья не бывает! Как с добром у порога поют, так и добром отвечают, незваных гостей привечают!».


Традиционно колядующих не выгоняют и дают им пропеть свои пожелания. В знак благодарности колядующих одаривают угощениями и лакомствами, желая счастья и здоровья.

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По материалам: dailyhoro.ru

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