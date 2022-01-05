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Рождество и Сочельник в январе 2022 года: народные традиции и приметы

Рождество и Сочельник в январе 2022 года: народные традиции и приметы

Празднование Рождества Христова — важное событие в православном мире. К этому времени заканчивается строгий пост, и верующие отмечают праздник с размахом. В день перед праздником и в само Рождество соблюдают церковные традиции, которые важно помнить.


Традиции Сочельника и Рождества уходят корнями в далекое прошлое, и часть из них утеряна. Тем не менее в православии есть множество правил, которым неукоснительно следуют, чтобы заручиться поддержкой высших сил. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о самых важных из них, а также советуют еще раз познакомиться с приметами праздничных дней, которые помогут не упустить своего счастья.

Традиции празднования Сочельника

В 2022 году рождественский Сочельник отметят в четверг, 6 января. В этот день верующие отправятся на утренние службы, чтобы помолиться Господу и высшим силам, заручившись их поддержкой и покровительством.

Предпраздничный день — это не только молитвы, но и веселые забавы. В прежние времена в Сочельник люди собирались группами, наряжаясь в особые костюмы и распевали колядки, переходя от дома к дому. В обмен на добрые пожелания колядующие получали угощения.

Еще одной традицией Сочельника остаются гадания. С древних времен в канун Рождества с помощью гаданий можно было узнать свою судьбу и приоткрыть завесу тайны. Для того, чтобы погадать, уединялись в бане, предварительно задобрив банника.


Сочельник — прекрасное время для примирения. В этот день стараются совершить как можно больше добрых поступков, разрешают разногласия и тем самым очищают души от груза, мешающего духовному росту и развитию.

По традиции Сочельник — время поста, который завершают лишь с появлением первой звезды. Именно с нее начинается празднование Рождества Христова, так как звезда, появившаяся на небе, явила миру благую весть о появлении Спасителя.

Традиции Рождества

На Рождество Христово по церковным традициям не гадают — это время радости и благодарственных молитв, праздничного ужина и поздравлений с одним из самых главных праздников в православной религии.

В ночь на Рождество также можно колядовать, переодеваясь в карнавальные костюмы. Добрая традиция и в современном мире объединит семьи, ведь рождественские колядки — это радостные события, когда колядующие поют праздничные песни, желая счастья всем, кто откроет дверь и поделится своим теплом.

Празднование Рождества у верующих приравнивается к Новому году. Именно в этот день наряжают сосны и ели, помещая на верхушку праздничного дерева звезду, символизирующую появление Спасителя.


Приметы Сочельника и Рождества


В праздничные дни по примете обязательно надевают одежду наизнанку, чтобы не стать жертвами нечистых сил и не попасть под влияние нечистого. Надеть можно любой предмет гардероба: от нательного белья до перчатки.
Еще одна примета гласит, что тем, кто не спит в ночь с Сочельника на Рождество, удастся получить благодать свыше. Покровительство высших сил не оставит их на протяжении всего года.
В праздничные дни идет снег — к хорошим известиям.
По примете в праздничные дни ничего не одалживают и не дают в долг, чтобы благополучие не ушло из дома.
В Сочельник и на Рождество принято зажигать свечи. Чем больше живого огня будет в доме, тем благополучнее пройдет год.
По поверьям нужно накормить досыта домашних животных, чтобы они охраняли благополучие семьи и отпугивали нечисть.
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По материалам: dailyhoro.ru

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