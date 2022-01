СМИ: App Store и Google Play добавили мобильный кошелек цифрового юаня

Власти Китая запустили пилотную версию мобильного кошелька для использования цифрового юаня. Приложение уже доступно в магазинах приложений App Store и Google Play, сообщает BlockBeats.

The e-CNY app is now available on iOS and Android app stores.



This App is the official service platform of China's CBDC for individual users to carry out pilot trials, providing e-CNY personal wallet opening and management, e-CNY exchange and circulation services.#CBDC pic.twitter.com/c8S1newxiw