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СМИ: «флурона» была зафиксирована в Чехии ещё в 2020 году

СМИ: «флурона» была зафиксирована в Чехии ещё в 2020 году

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:10  Автор: Варвара Комарова



Комбинация штаммов коронавируса и сезонного гриппа («флурона») была зафиксирована в Чехии ещё весной 2020 года, сообщила газета Blesk со ссылкой на главного врача инфекционного отделения больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем Павела Длоугиго.

Весной 2020 года в больнице уже было несколько пациентов, у которых было выявлено двойное заражение, говорится в материале.

«Осенью 2021 года мы наблюдали такие случаи в основном у детей (чаще грудных или детей в возрасте до года), которые одновременно заразились коронавирусом и РСВ (респираторно-синцитиальным вирусом). COVID-19 у них проходил в лёгкой форме, но их обычно доставляли в больницу с более тяжелым течением РСВ — затрудненным дыханием впоследствии поражения бронхов», — рассказал врач.

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах


Ранее сообщалось о выявлении четырёх случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом в Бразилии. О первом случае одновременного заболевания, зарегистрированного в Израиле, сообщалось 31 декабря.



#коронавирус


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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