СМИ: «флурона» была зафиксирована в Чехии ещё в 2020 году

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

14:10 Автор: Варвара Комарова

Комбинация штаммов коронавируса и сезонного гриппа («флурона») была зафиксирована в Чехии ещё весной 2020 года, сообщила газета Blesk со ссылкой на главного врача инфекционного отделения больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем Павела Длоугиго.

Весной 2020 года в больнице уже было несколько пациентов, у которых было выявлено двойное заражение, говорится в материале.

«Осенью 2021 года мы наблюдали такие случаи в основном у детей (чаще грудных или детей в возрасте до года), которые одновременно заразились коронавирусом и РСВ (респираторно-синцитиальным вирусом). COVID-19 у них проходил в лёгкой форме, но их обычно доставляли в больницу с более тяжелым течением РСВ — затрудненным дыханием впоследствии поражения бронхов», — рассказал врач.

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Ранее сообщалось о выявлении четырёх случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом в Бразилии. О первом случае одновременного заболевания, зарегистрированного в Израиле, сообщалось 31 декабря.

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