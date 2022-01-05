СМИ: Режим чрезвычайного положения введён на всей территории Казахстана

19:56 Автор: Наталия Васильева

Режим чрезвычайного положения вводится на всей территории Казахстана в связи с протестами, охватившими страну. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

До этого он действовал только в Мангистауской, Алматинской областях, а также в Алма-Ате и столице страны Нур-Султане. Режим чрезвычайного положения предусматривает действие комендантского часа с 23:00 до 07:00. Кроме того, устанавливаются ограничения на свободу передвижения на территории этих городов и областей, на въезд и выезд из них, запрет на продажу оружия и алкоголя. У физических лиц будут изъяты оружие и боеприпасы, ядовитые вещества. В этот период также будут усилены охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических постов. Запрещаются организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц.

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Ситуация в Казахстане обострилась после того, как жители городов Жанаозена и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ, которые с начала года выросли вдвое. В Минэнерго страны пояснили, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах с учётом спроса и предложения. Президент Казахстана поручил создать комиссию для изучения ситуации. 4 января члены правительственной комиссии встретились с активистами в Актау и пообещали снизить цену на газ в Мангистауской области до 50 тенге (0,11 доллара) за литр. Однако позднее протесты охватили и другие города.





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На фоне этого правительство страны подало в отставку, президент принял её. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров. Исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана было возложено на первого вице-премьера Алихана Смаилова. Позднее Токаев ввёл в Мангистауской, Алматинской областях, а также в Алма-Ате и столице страны Нур-Султане режим чрезвычайного положения до 19 января.

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