Старый Новый год — 2022: какого числа отмечать

Вадим Карасев

После празднования Нового года нас ждет не менее важный праздник — Старый Новый год. Традиция празднования этого дня знакома многим, и в 2022 году можно вновь собрать теплую компанию, чтобы отметить важную дату согласно всем традициям.

Старый Новый год завершает череду праздничных дат. Окончательно провожать старый год принято в кругу семьи и близких, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отметить это торжество по всем традициям. Веселый и добрый праздник — это еще одна возможность загадать заветную мечту, обменяться подарками и от души повеселиться в кругу тех, кто дорог сердцу.

История празднования Старого Нового года

Празднование Старого Нового года связано с переходом на григорианский календарь с юлианского. В 1918 году закон был принят, и ощутимая разница — в 13 дней — стала причиной еще раз отметить новогоднее торжество. Отмечают Старый Новый год во многих странах, и к нему стараются вновь приготовить вкусные угощения, позвать друзей и еще раз собраться за праздничным столом.

Когда наступит Старый Новый год в 2022 году

Старый Новый год в 2022 году отметят в ночь с 13 на 14 января, с четверга на пятницу. Этот праздник не считается государственным, поэтому выходных не будет. В связи с тем, что торжество выпадает на будние дни, не устраивают широких гуляний, однако по-прежнему чтут традиции, ходят в гости и поздравляют близких с праздником.

Традиции на Старый Новый год: как отметить праздник в 2022 году

Праздничный день примечателен тем, что в полночь можно вновь загадать заветную мечту, провести простые ритуалы на привлечение удачи и благополучия, а также погадать на суженого и судьбу.

Традиционно на Старый Новый год делают вареники, которые начиняют любимыми начинками: картошкой, ягодами, творогом. В них кладут небольшие сюрпризы, и тем, кому достался такой вареник, обязательно улыбнется удача. Перед тем, как подать угощение на стол, стоит предупредить гостей и домочадцев, чтобы те не проглотили имеющийся сюрприз и не подавились им.