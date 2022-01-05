Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России

Вадим Карасев

Режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета, украинца Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе по запросу России о его экстрадиции. До этого мужчина был заочно арестован в Москве по обвинению в крупном мошенничестве, уточнили в Таганском районном суде столицы.

"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)", - отметили представители ведомства.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, генконсульство страны в Неаполе оказывает своему гражданину всю возможную помощь. 31 декабря режиссера посетил консул и оценил условия его содержания под стражей как приемлемые, а состояние здоровья - как удовлетворительное.

По информации куратора инициативной группы в поддержку задержанного Марианны Гудич-Палий, мужчине инкриминируют финансовые нарушения, совершенные им на российской территории восемь лет назад. В настоящее время идет рассмотрение запроса об экстрадиции украинца в РФ.

Лавренчук является уроженцем Львова, в 2003 году окончившим Российскую академию театрального искусства по специальности "Оперный режиссер". Также он сооснователь "Польского театра в Москве", которым руководил до 2014 года. Сейчас Лавренчук - главный режиссер Одесской оперы.