В Австрии призвали уничтожить всё ядерное оружие в мире

04.01.2022 19:45

Автор: Александр Ходякин, Вена

Глава австрийского МИД Александр Шалленберг приветствовал вчерашнее заявление глав США, России, Франции, Великобритании и Китая о недопустимости войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Я согласен с заявлением, что в ядерном конфликте невозможно выиграть и, следовательно, не стоит его даже начинать. Это особенно важно во времена повышенной геополитической напряженности», — подчеркнул Шалленберг.

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Он напомнил, что последние научные исследования показывают, что гуманитарные последствия ядерной войны будут гораздо более катастрофическими и обширными, чем это предполагалось ранее во времена холодной войны.

«Поэтому предотвращение любого применения ядерного оружия и незамедлительные действия по устранению рисков, связанных с этим оружием, должны быть абсолютным приоритетом для международного сообщества», — отметил Шалленберг.

При этом министр подчеркнул, что формальное отношение к данной проблеме не допустимо, а ее решение само по себе уже давно очевидно.

«Совместные заявления важны, но за словами должны следовать конкретные действия. Давайте понимать, что ядерное сдерживание основано на конкретной и постоянной угрозе применения оружия массового уничтожения. Таким образом, устранение глобальной угрозы, создаваемой ядерным оружием, может быть достигнуто только путем его полной ликвидации», — уверен Шалленберг.

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