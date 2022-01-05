Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Австрии призвали уничтожить всё ядерное оружие в мире

В Австрии призвали уничтожить всё ядерное оружие в мире

04.01.2022 19:45

Автор: Александр Ходякин, Вена



Глава австрийского МИД Александр Шалленберг приветствовал вчерашнее заявление глав США, России, Франции, Великобритании и Китая о недопустимости войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Я согласен с заявлением, что в ядерном конфликте невозможно выиграть и, следовательно, не стоит его даже начинать. Это особенно важно во времена повышенной геополитической напряженности», — подчеркнул Шалленберг.

В МИД Китая призвали Россию и США продолжить сокращение ядерных арсеналов


Он напомнил, что последние научные исследования показывают, что гуманитарные последствия ядерной войны будут гораздо более катастрофическими и обширными, чем это предполагалось ранее во времена холодной войны.

«Поэтому предотвращение любого применения ядерного оружия и незамедлительные действия по устранению рисков, связанных с этим оружием, должны быть абсолютным приоритетом для международного сообщества», — отметил Шалленберг.

При этом министр подчеркнул, что формальное отношение к данной проблеме не допустимо, а ее решение само по себе уже давно очевидно.

«Совместные заявления важны, но за словами должны следовать конкретные действия. Давайте понимать, что ядерное сдерживание основано на конкретной и постоянной угрозе применения оружия массового уничтожения. Таким образом, устранение глобальной угрозы, создаваемой ядерным оружием, может быть достигнуто только путем его полной ликвидации», — уверен Шалленберг.



#оружие #безопасность


1513
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Подсчитана стоимость составов российских футбольных клубов
Подсчитана стоимость составов российских футбольных клубов
Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи
Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи
"Будто после курса химиотерапии": звезда Comedy Woman потеряла волосы из-за серьезной болезни
"Будто после курса химиотерапии": звезда Comedy Woman
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?
В каких сферах вырастут цены в 2022 году
В каких сферах вырастут цены в 2022 году
Рождество и Сочельник в январе 2022 года: народные традиции и приметы
Рождество и Сочельник в январе 2022 года: народные традиции и приметы
Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате
Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал
Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до 100 км/ч
Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де Ски"
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн
Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана Пожарская отдыхают на Мальдивах
Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана
СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка
СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка

Топ на сегодня

Волочкова улетела на Мальдивы с банщиком, которого увела у невесты из "Давай поженимся!"
Волочкова улетела на Мальдивы с банщиком, которого увела у невесты из
Мужчина купил дом, но только спустя пять лет обнаружил секретную комнату, в которую решил войти и вскоре перестал отвечать в сети
Мужчина купил дом, но только спустя пять лет обнаружил секретную
Рейтинг Forbes: миллиардеры, которые за 2021 год разбогатели больше всех
Рейтинг Forbes: миллиардеры, которые за 2021 год разбогатели больше
Рост акций Apple превзошел показатель биткоина в 2021 году
Рост акций Apple превзошел показатель биткоина в 2021 году
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 января 2022 года

Еще по теме

Захарова: совместное заявление «пятёрки» подготовлено по инициативе России
Лидеры стран «пятёрки» заявили о недопустимости ядерной войны
Австрия направила в Бангладеш около миллиона доз вакцин от коронавируса
Россия и Китай призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы