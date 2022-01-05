В Италии за неделею число госпитализаций с COVID-19 выросло на 25,8 %

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:34 Автор: Александр Тараканов

В Италии с 28 декабря по 4 января количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 увеличилось на 25,8 процента, при этом число попавших в больницы детей и подростков моложе 18 лет выросло на 86 процентов. Об этом пишет в среду Adnkronos со ссылкой на данные мониторинга, проведённого Итальянской федерацией медицинских учреждений и госпиталей (Fiaso).

В публикации отмечается, что нуждающихся в интенсивной терапии стало больше на 13 процентов. Из них 72 процента составляют непривитые. При этом половина из них до госпитализации не имела каких-либо патологий. В отличие от них, более двух третей из оставшихся 28 процентов вакцинированных пациентов, оказавшиеся в отделениях интенсивной терапии, имели различных серьёзные заболевания. Это по мнению Fiaso, «могло снизить эффективность вакцин». К тому же, у большинства из них первичный курс вакцинации завершился более четырёх месяцев назад.

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В других отделениях больниц, отведённых под заболевших COVID-19, не вакцинированные от коронавируса пациенты составляют 52 процента. Их средний возраст равен 63 годам, тогда как среди иммунизированных он превышает 70 лет.

ANSA сообщает, что в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом премьер-министр Италии Марио Драги назначил на сегодняшний вечер совещание с участием членов правительства, представителями действующего при нём в связи с пандемией научно-технического комитета и руководителями областей с целю обсуждения новых ограничительных антиковидных мер. В частности, речь идёт о распространении действия усиленных COVID-паспортов (super Green Pass) для всех работающих в стране старше 60 лет, а также имеющих какие-либо патологии.

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Право на получение super Green Pass имеют лишь прошедшие курс вакцинации от COVID-19, либо переболевшие им.

По данным итальянского минздрава, в стране на сегодняшний день насчитывается более 1,2 миллиона точно установленных носителей коронавируса. Всего же за время пандемии в стране им заразились 6 566 947 человек, 138 045 умерло, 5 163 605 выздоровело. На утро 5 января полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 48 484 456 человек, что соответствует 86,07 процента населения старше 12 лет. Число сделавших бустерные прививки превышает 20,9 миллиона.

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