В каких сферах вырастут цены в 2022 году

Вадим Карасев

Экономисты рассказали, что больше всего в 2022 году вырастут цены на недвижимость, бытовую технику, автомобили и продукты. По мнению заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, причиной этому является высокий общемировой уровень инфляции, возникший из-за пандемии коронавируса.

Закрытие границ и перестройка рынка услуг поспособствовали повышенному спросу на товары, которые "позволяют укрыться дома или на даче": стройматериалы, бытовая техника, автомобили. Также из-за проблем с логистикой поднялась стоимость нефти и газа, что повлекло за собой рост цен на металл и коснулось всей мировой экономики.

'У нас есть достаточно сильный внутренний источник инфляции - это рост цен на недвижимость. В 2020 году, несмотря на кризис, недвижимость подорожала на 10%. В 2021 году году, видимо, составит 20%. В следующем году, видимо, поднимется еще раз на 20%. Недвижимость на аренду вырастет еще выше - рост на 30% в некоторых местах нашей необъятной родины", - заметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в интервью URA.RU.

Сильное влияние на цены в России и в мире оказывает рынок доставки, и в будущем стоимость услуг может вырасти из-за дефицита рабочей силы и подорожания транспорта, уточнили специалисты.

Там длинный инвестиционный цикл, огромные вложения, которые растянутся на год-два. Удорожание бытовой техники, автомобилей в том числе с этим связано. Это может продолжиться в следующем году.

Стоимость продуктов будет тоже повышаться - пик, по мнению экспертов, достигнет весны 2022 года. Однако к этому сроку рынок должен успеть восполнить дефицит и увеличить производство продукции.

Ранее Ruposters писал, что Минпромторг предложил ограничить максимальную наценку дилеров на новые авто.