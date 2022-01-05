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В Комитете Госдумы по делам СНГ исключают появление антироссийских властей в Казахстане

В Комитете Госдумы по делам СНГ исключают появление антироссийских властей в Казахстане

19:15  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Появление антироссийски настроенных властей в Казахстане вряд ли возможно, руководство страны сможет урегулировать ситуацию, сказал глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова передаёт ТАСС.

«Я даже этого не допускаю, ситуация в мире изменилась. Мы прекрасно понимаем, что такое для нас Казахстан — это самая протяженная граница для нас. И я думаю, что этого не будет», — ответил Калашников на вопрос о вероятности прихода антироссийски настроенных властей в бывшей союзной республике.

Парламентарий также отметил, что действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева позволят справиться с ситуацией.

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«Мы должны четко и ясно понимать: это внутреннее дело, конечно же, Казахстана, но для нас это, безусловно, важно», — заключил Калашников.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как жители городов Жанаозена и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ, которые с начала года выросли вдвое. В Минэнерго Казахстана пояснили, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства. Исполняющий обязанности главы кабинета министров Казахстана Алихан Смаилов поручил принять нормативный акт по введению государственного регулирования цен на дизель, сжиженный газ и бензин на 180 дней.

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Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что сейчас как никогда важно удержать ситуацию в Казахстане в правовом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства. По его словам, Казахстан связывают с Россией не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнёрство.



#международные отношения #СНГ

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По материалам: pnp.ru

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