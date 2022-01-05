Великие личности из прошлого на портретах и в реальной жизни

Лев Толстой, русский писатель (1828–1910)Паулина фон Меттерних, австрийская светская львица (1836–1921)Мария Спартали Стиллман, британская художница (1844–1927)Фрида Кало, мексиканская художница (1907–1954)Элин Даниельсон-Гамбоджи, финно-шведская художница (1861–1919)Констанс Уайльд (урожденная Ллойд), ирландская писательница и жена Оскара Уайльда (1858–1898)Игорь Федорович Стравинский, русский композитор (1882–1971)Лидия Эрнестина Беккер, лидер раннего движения за избирательные права женщин в Великобритании (1827–1890)Александр Дюма, французский писатель, драматург и журналист (1802–1870)Леонилла Ивановна Сайн-Витгенштейн, урожденная княжна Барятинская (1816–1918)Ференц Лист, венгерский композитор и пианист (1811–1886)Сара Бернар, французская актриса (1844–1923)Гюстав Флобер, французский писатель (1821–1880)Княгиня Татьяна Александровна Юсупова, фрейлина русского императорского двора (1829–1879)Жан-Батист Камиль Коро, французский художник и гравер (1796–1875)Принцесса Виктория, впоследствии ставшая немецкой императрицей и королевой Пруссии (1840–1901)Чарльз Диккенс, английский писатель (1812–1870)Жорж Санд, французская писательница (1804–1876)Клод Дебюсси, французский композитор (1862–1918)Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор (1809–1849)