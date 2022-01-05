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Власти Риги запретили жителям устанавливать газовые котлы для отопления

Власти Риги запретили жителям устанавливать газовые котлы для отопления

Депутаты городской думы Риги приняли решение запретить установку газовых котлов в домашних хозяйствах. Этот закон официально вступит в силу в 2025 году, сообщает портал Mixnews.lv.

Запрет был необходим для выполнения "целей климатической нейтральности". Теперь разрешения на установку нового газового отопительного оборудования будут выдаваться только до 2024 года. Старые системы можно будет демонтировать, но заменить на новые нельзя.

По словам председателя комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмунда Цепуритиса, природный газ не может быть важным энергоресурсом в стране и есть несколько причин, по которым новая инициатива была одобрена.

"Первая, но, на мой взгляд, не самая главная — движение к европейскому зеленому курсу. Вторая, намного более важная: природный газ в настоящее время не является надежным ресурсом. В период с 2030 по 2040 год от его использования в любом случае придется отказаться, поэтому важно, чтобы домашние хозяйства в этот вид отопления больше не вкладывали средства. Третья причина, конечно же, затраты", — отметил он.

Нововведение не будет касаться серьезных производств и предприятий, добавил Цепуритис. Также под этот запрет не попадут торговые залы, центры и развлекательные парки.

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По материалам: uposters.ru

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