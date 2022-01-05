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Заболеваемость COVID-19 в России по данным оперштаба продолжает снижаться

Заболеваемость COVID-19 в России по данным оперштаба продолжает снижаться

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:19  Автор: Варвара Комарова



В России за сутки выявили 15 772 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днём ранее было зафиксировано 15 903 случая — минимальный показатель с 17 июня 2021 года.

В сообщении оперштаба уточняется, что 1 396 случаев заболевания среди выявленных протекают без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 828 смертей, в том числе наибольшее количество в Москве — скончался 71 человек. По выздоровлении выписали 25 581 человека.

В Чукотском автономном округе, Республиках Калмыкия и Тыва, Камчатском крае и Магаданской области отмечаются минимальные темпы прироста заболевших. В Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая по состоянию на 5 января.

При этом в Ненецком автономном округе вновь выявлено три заражения — 3 и 4 января в регионе не фиксировали случаи инфицирования COVID-19.


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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса, недавно выявленный в Марселе, за 2 месяца не получил распространения, поэтому нет оснований считать, что штамм может представлять особый интерес.



#коронавирус #здравоохранение


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По материалам: pnp.ru

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