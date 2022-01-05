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Записались на ноготочки: как мужской маникюр стал главным бьюти-трендом нашего времени

Записались на ноготочки: как мужской маникюр стал главным бьюти-трендом нашего времени

В этом году мужской маникюр стал одним из главных трендов. Да, лаки некоторые знаменитые мужчины использовали и раньше, о чем мы уже рассказывали, но в 2021-м мода на мужской маникюр вышла на новый уровень. Собственные бренды лаков представили Гарри Стайлс и возлюбленный Меган Фокс Machine Gun Kelly. В нашем материале разбираемся, как продвинулся этот тренд за годы и кто уже успел к нему примкнуть.

Хотя цветной мужской маникюр может до сих пор кого-то удивлять, мода на него в поп-культуре возникла не в наши дни. Благодаря рокерам, таким как Дэвид Боуи и Курт Кобейн, а также субкультурам готов, эмо и панк, лак для ногтей постепенно становился чем-то привычным и в мужском образе.

И если во времена Боуи покрытые лаком ногти на мужской руке еще были уделом нонконформистов и представителей контркультуры, то в наше время ими уже никого не удивишь на красной ковровой дорожке, а в тиктоке обсуждают самые горячие тренды нейл-арта для мужчин.


Дэвид Боуи


Фредди Меркьюри
Курт Кобейн


Вилле Вало

Видео с хештегами #guyswithnailpolish и #boyswithnailpolish ("парни с маникюром") уже были просмотрены более 2,5 миллиона раз. В компанию к рокерам сегодня добавились и рэперы — именно они теперь одни из главных трендсеттеров и популяризаторов мужского маникюра. Ногти красят A$AP Rocky, Lil Nas X, Bad Bunny и Tyler, The Creator. Ну а их поклонники, конечно, не стесняются повторять образы кумиров.


A$AP Rocky
Tyler, The Creator



Lil Nas X

И тут сдерживать свою фантазию точно не нужно! Если в субкультурах чаще использовался только черный лак, то теперь в распоряжении мужчин вся палитра. Они с удовольствием красят ногти и в красный, который раньше ассоциировался с образом роковой красотки, женственностью и сексуальностью и активно продвигался маркетологами как деталь образа "настоящей женщины".


Эзра Миллер
Марк Джейкобс
Ариан Романовский
Даня Милохин
Николай Басков
Егор Крид


Бруклин Бекхэм

Монохромными оттенками тренды не исчерпываются. Не меньшей популярностью у мужчин пользуется и креативный нейл-арт или использование двух (а может, и больше) разных оттенков.


Machine Gun Kelly
Гарри Стайлс


A$AP Rocky

"Присвоили" мужчины и еще одну технику, которая раньше точно считалась исключительно "женской". На мероприятиях звезд теперь можно нередко увидеть с максимально бросающимися в глаза накладными акриловыми ногтями. Например, с таким маникюром недавно на публике появился Machine Gun Kelly. Забавно, что ногти его спутницы Меган Фокс на контрасте смотрелись куда скромнее.


Machine Gun Kelly и Меган Фокс
Machine Gun Kelly
Bad Bunny

Беспроигрышный вариант праздничного маникюра — глиттер. И им мужчины тоже пользуются активно. Билли Портер как-то и вовсе продуманно "зарифмовал" стразы в своем наряде с серебристым маникюром. Проходить мимо тренда мужчинам сейчас не стоит еще и потому, что глиттерный маникюр — один из главных трендов нулевых, мода которых снова актуальна.


Билли Портер


Lil Nas X
Трой Сиван

При этом сегодня все больше в прошлое уходит стереотип, будто накрашенные ногти непременно являются атрибутикой только представителей ЛГБТК-сообщества. Цветной маникюр сегодня делают и гетеросексуальные мужчины, секс-символы у женской аудитории.

С одной стороны, это логичное развитие тренда на метросексуальность, который вошел в нашу жизнь пару десятилетий назад — после уходовой косметики мужчины "открыли" для себя и декоративную. С другой стороны, это можно расценить и как реакцию на общественные дискуссии о "токсичной маскулинности", которые в последнее время велись весьма часто. Принятие женского в себе должно дать баланс.


Джонни Депп
Брэд Питт
Джаред Лето
Дамиано Давид

У парня-гея могут быть накрашенные ногти и у гетеросексуального парня — накрашенные ногти, и это похоже на то, что у нас есть что-то общее, мы можем быть друзьями, мы можем тусоваться, мы можем разговаривать, мы уничтожаем стигмы. И я думаю, что это здорово,

— говорил филиппинский актер и блогер Алекс Диас в интервью Vice.

На самом деле, как и со многими модными элементами, история просто повторяется, и даже бунтующие рок-звезды были далеко не первыми, кто сделал покрытые лаком ногти частью образа мужчин.


Киану Ривз
Джейсон Момоа

В Вавилоне мужчины использовали лак для ногтей с третьего тысячелетия до н. э. Покрытие носило важную социальную функцию и обозначало разные классы: чем темнее цвет, тем выше статус человека. У воинов нанесение покрытия на ногти было важной частью ритуала подготовки к бою. Похожие традиции существовали в Египте, а также в Китае, где лак для ногтей делали из смеси яичных белков, пчелиного воска и желатина, и предназначался он только для людей из высших слоев общества независимо от пола.

Так что маникюр, в том числе и цветной, с самых давних времен был частью мужского образа. Кажется, пришла пора вспомнить об этом.


Маколей Калкин
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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