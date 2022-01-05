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Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса

Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса

Российский политик Владимир Жириновский в эфире телеканала НТВ пожелал заслуженной артистке и телеведущей Марии Шукшиной медленной смерти от коронавируса. По его мнению, актриса совершает "гнусные поступки" и занимается "деструктивной пропагандой".

"Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно", — заявил Жириновский, критикуя позицию Шукшиной против вакцинации.

Отсутствие коллективного иммунитета к COVID-19 в России связано именно с пропагандой отказа от прививок, уверен политик. Противники вакцинации достойны только "презрения и наказания", добавил он, подчеркнув, что извиняться за свое резкое высказывание не намерен.

Известно, что Мария Шукшина с начала пандемии ведет в интернете агитацию против вакцин и антипандемийных мер. Переубедить ее и других известных антипрививочников пытались главврачи и заведующие отделениями 11 российских госпиталей, которые написали открытое письмо и пригласили антиваксеров на экскурсию в красную зону больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге. Однако знаменитости не пришли, ссылаясь на различные обстоятельства.

Ранее Ruposters писал, что писатель Лукьяненко призвал бороться с отрицателями ковида как с террористами.

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По материалам: uposters.ru

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