10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться в форме

Вадим Карасев

Среди звезд немало тех, кто ежедневно посещает спортзал. Некоторые из них являются настоящими спортоголиками (как, например, Дженнифер Лопес), другие делают это исключительно из необходимости поддерживать форму. Почти у всех знаменитостей есть личные тренеры, которые подбирают для них индивидуальные программы, исходя из физической подготовки, целей и пожеланий самих клиентов. Кто-то предпочитает исключительно силовые занятия, другие увлекаются кардио. Рассказываем, какие упражнения и тренировки помогают звездам оставаться в форме и быть стройными.

Дженнифер Лопес

Фигуре Дженнифер Лопес завидуют многие: в свои 52 года певица — обладательница упругого пресса, подтянутых ягодиц и рельефных рук. Все это — результат ее упорной работы над собой: почти каждый день звезда тренируется в спортзале и следит за питанием.





Чтобы добиться такого же пресса, как у Джей Ло, ее тренер Додд Ромео рекомендует выполнять такой сет упражнений: 50 подъемов ног в висе (например, на турнике), 50 скручиваний на верхнем блоке (это упражнение еще называют "Молитва"), 50 подъемов корпуса на наклонной скамье с гантелью (Лопес использует 20-килограммовую гантель). Затем те же упражнения повторить по 35 раз каждое, после — по 21 разу. Тренер певицы говорит, что Лопес перерывов между сетами не делает.

Холли Берри

Холли Берри — большая поклонница кикбоксинга. После рождения дочери Налы она вернулась в форму всего через несколько недель как раз благодаря этому виду спорта. Холли занималась пять дней в неделю по часу. Ее программа силовых тренировок концентрировалась на упражнениях для мышц ног и пресса, а кардио включало в себя тренировки на эллипсе, кикбоксинг и подъемы в гору.





Одно из базовых упражнений из тренировки Берри по кикбоксингу довольно легко повторить. Поставьте ноги на ширине плеч и слегка согните их в коленях. Затем подтяните правую ногу к груди и, выпрямив ногу вперед, нанесите удар по воображаемой цели подушечкой стопы. Делайте удары поочередно каждой ногой.

Полина Гагарина

После первой беременности Полина Гагарина весила больше 80 килограммов и долго не могла похудеть. Сейчас же сильно похудевшая и изменившаяся звезда иногда даже сталкивается с критикой со стороны пользователей сети, которые обвиняют ее в чрезмерной худобе.





Гагарина ведет очень активный образ жизни и много занимается с личным тренером. Одно из ее любимых упражнений — это глубокие приседания в сторону. Нужно встать прямо, затем сделать шаг вправо и присесть до параллели с полом. После этого следует встать из приседа и сделать шаг в левую сторону. Упражнения Гагарина рекомендует выполнять в течение 30—45 секунд, по три-пять подходов.

Джессика Альба

Одно из упражнений, которые регулярно выполняет Джессика Альба, — это разведение рук в стороны.





Выполняется оно следующим образом: в каждую руку следует взять по гантели (вес вы регулируете сами), ноги следует поставить на ширине плеч, а тело — наклонить немного вперед. Руки должны быть опущены вниз. Слегка согнув их в локтях, следует разводить их в стороны, пока они не окажутся на одной линии с плечами. Такое упражнение Джессика рекомендует делать 20 раз по три подхода.





Валерия

Валерия тщательно следит за фигурой, регулярно тренируется и старается быть дисциплинированной в вопросах здорового питания. Валерия занимается самостоятельно у себя дома и часто рассказывает о своих тренировках поклонникам.

В основном звезда предпочитает силовые упражнения, но не пренебрегает и кардиоупражнениями. Одно из них — выпрыгивания с резинкой и амортизаторами.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер — еще одна поклонница интенсивных тренировок. Добиться впечатляющей формы ей удалось благодаря занятиям с тренером Вэлери Уотерс, которая для большей эффективности объединила в своей фитнес-программе аэробные и силовые упражнения. Вот одно из них, которое направлено на прокачивание ягодичной мышцы и в то же время является отличным кардио.

Встаньте лицом перед скамейкой или ступенькой высотой от 30 сантиметров. Зашагивая на нее правой ногой, колено левой ноги поднимайте наверх. Затем опускайте левое колено, оставаясь стоять на ступеньке на одной ноге. На каждую ногу следует сделать по 15 повторений. И так по три подхода. Чем интенсивнее будете выполнять это упражнение, тем больше будет кардионагрузка. Если используете дополнительный вес, то еще больше прокачаете ягодичные мышцы.





Тина Канделаки

Instagram телепродюсера Тины Канделаки — это кладезь советов по ЗОЖ и активному образу жизни. Она много тренируется и демонстрирует примеры своих тренировок поклонникам.





Тина советует три несложных упражнения, которые можно выполнять в любом месте — не требуется ни специального оборудования, ни дополнительного веса. Первое — это джампинг-джек (прыжки с одновременным разведением рук и ног). Второе — прыжки в планке. Третье — выпрыгивание из приседа с касанием рукой противоположной ноги.

Хилари Суонк

Для роли боксерши в фильме "Малышка на миллион" Хилари Суонк ежедневно тренировалась по два часа в день. Добиться рельефных мышц спины и бицепсов ей помогли силовые тренировки, а самыми эффективными упражнениями оказались подтягивания.





Хилари Суонк в фильме "Малышка на миллион"

Чтобы правильно выполнить подтягивание, убедитесь, что ваши ноги аккуратно скрещены для устойчивости нижней части тела. Возьмитесь за перекладину ладонями к себе. После того, как ваш подбородок окажется на одном уровне с перекладиной, медленно вернитесь в исходное положение, резко вниз не опускайтесь.

Наталья Якимчик

Дизайнер Наталья Якимчик, прессу которой завидуют многие, часто показывает в инстаграме, благодаря каким тренировкам поддерживает свою фигуру.





Чтобы прокачать пресс, а заодно сделать дополнительную нагрузку на мышцы рук, Якимчик делает планку с поочередным выпрямлением рук и сгибанием их в локтях.

Адель

Заметно похудевшая певица Адель сбросила лишний вес благодаря комплексу упражнений и питанию. Сама звезда говорила, что похудение не было ее главной целью — спорт помогал ей справиться с личными переживаниями после развода и развившейся вследствие этого депрессией.





Певица очень полюбила занятия пилатесом. Одно из упражнений, которое регулярно выполняла Адель, — это скольжение ногами по полу. Выполняется оно так: под каждую ногу кладется, например, полотенце. Далее ногу нужно отвести в сторону или завести назад (есть разные варианты выполнения этих упражнений). Из-за того, что ноги скользят и приходится держать баланс, мышцы получают довольно сильную нагрузку и отлично прокачиваются без дополнительного веса.





Мариана Панкина