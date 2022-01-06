16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы их найти

Каждый хозяин кота сталкивался с ситуацией, когда питомец будто бы исчезал из дома. Ходишь, заглядываешь во все углы, зовёшь его… А результата нет. Уже начинаешь думать о том, не убежал ли кот вообще ? И как он это сделал? А пушистый негодяй всё это время наблюдает и будто бы издевается. Мы собрали для вас случаи, когда коты решили спрятаться и сделали это очень успешно.

Нашёл сегодня этого маленького парня. Он чувствовал себя в безопасности, прячась в волосах моей девушки

У этого котёнка неплохо получается сливаться с окружающей средой. Кстати, у нас есть подборка фотографий домашних питомцев, которые претендуют на звание настоящих мастеров маскировки.

Готовность атаковать

Я так испугалась, когда впервые заметила её там

Мне потребовалось полчаса, чтобы найти его

Шпион

Всегда проверяйте подушки перед тем, как сесть

Сколько котов на этом фото?

Я искал его везде, оказалось, он всё время был под сестрой.

Только ушки видны

Какое интересное полотенце

Если долго вглядываться в темноту, темнота посмотрит на тебя

Когда очень хочешь пойти в школу с хозяином

Следует ли мне отдать её в химчистку?

Не видела своего кота перед тем, как сесть

Потратил час на её поиски и обнаружил, что она разорвала дно дивана, чтобы спрятаться

Оживший обед

Подарил ему подходящее полотенце, чтобы он лучше прятался

А здесь вы можете увидеть подборку случаев, когда домашние питомцы прятались, но не столь успешно.