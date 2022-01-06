16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы их найти
Каждый хозяин кота сталкивался с ситуацией, когда питомец будто бы исчезал из дома. Ходишь, заглядываешь во все углы, зовёшь его… А результата нет. Уже начинаешь думать о том, не убежал ли кот вообще ? И как он это сделал? А пушистый негодяй всё это время наблюдает и будто бы издевается. Мы собрали для вас случаи, когда коты решили спрятаться и сделали это очень успешно.
Нашёл сегодня этого маленького парня. Он чувствовал себя в безопасности, прячась в волосах моей девушки
У этого котёнка неплохо получается сливаться с окружающей средой. Кстати, у нас есть подборка фотографий домашних питомцев, которые претендуют на звание настоящих мастеров маскировки.
Готовность атаковать
Я так испугалась, когда впервые заметила её там
Мне потребовалось полчаса, чтобы найти его
Шпион
Всегда проверяйте подушки перед тем, как сесть
Сколько котов на этом фото?
Я искал его везде, оказалось, он всё время был под сестрой.
Только ушки видны
Какое интересное полотенце
Если долго вглядываться в темноту, темнота посмотрит на тебя
Когда очень хочешь пойти в школу с хозяином
Следует ли мне отдать её в химчистку?
Не видела своего кота перед тем, как сесть
Потратил час на её поиски и обнаружил, что она разорвала дно дивана, чтобы спрятаться
Оживший обед
Подарил ему подходящее полотенце, чтобы он лучше прятался
А здесь вы можете увидеть подборку случаев, когда домашние питомцы прятались, но не столь успешно.