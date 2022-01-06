Биткоин и майнинг хотят обложить налогами

В Госдуме планируют окончательно урегулировать обращение криптовалют в стране

00:00 Автор: Валерий Филоненко

Четкое правовое определение криптовалюты и майнинга сделает кибербизнес более прозрачным и предсказуемым для предпринимателей и в то же время расширит для государства доходную базу. На сегодня россияне уже вложили в крипту около пяти триллионов рублей. Но полновесно взимать с них налоги мешают оставшиеся шероховатости по части налогообложения цифровых активов — их снимут в будущем году. Этим займется специально созданная в Госдуме рабочая группа.

Остались нюансы

Закон о цифровых финансовых активах действует в стране без малого год, но главный его парадокс до сих пор никак не разрешен: криптовалюту не запрещают хранить, покупать и продавать на бирже, но вот расплачиваться ею нельзя. Хотя именно для последнего её и создавали.

По мнению председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, эта нестыковка приводит к серьёзным проблемам. «Криптовалюта сегодня — это способ оплаты наркотрафика, террористических операций, это взятки. И все это бесконтрольно», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Подготовить приемлемые и устраивающие всех предложения о законодательном регулировании криптовалют должна созданная недавно в Госдуме рабочая группа. Об этом сообщил ее руководитель вице-спикер палаты Алексей Гордеев 22 декабря. Государство, по его словам, принимает во внимание сам факт существования и развития криптоиндустрии, но пока законодательство ее не регулирует. Также в правовом поле нет четких определений терминов «криптовалюта» или «майнинг».

Вице-спикер добавил, что сначала надо поработать над понятийным аппаратом. Его формированием займется экспертный совет при рабочей группе.





Первое заседание группы с участием представителей ЦБ и профильных министерств прошло 21 декабря. В следующий раз они соберутся для выработки предложений в феврале 2022 года, сообщило РИА «Новости».

Фискальный порядок

В декабре стало известно, что ЦБ намерен добиться полного запрета инвестиций в криптовалюты в России, но, кажется, регулятор припоздал с рестрикциями. По словам Анатолия Аксакова, россияне уже инвестировали в крипторынок пять триллионов рублей. И что теперь делать?

«Налогообложение до сих пор не определено ни для цифровых финансовых активов, ни для криптовалют, — отметил депутат. — Майнинг вообще создает проблемы. У меня в комитете обращения из Иркутска: жалуются, что майнеры платят за электричество наравне с рядовыми гражданами, хотя налицо предпринимательская деятельность».

Правда, кабмин своим недавним постановлением разрешил регионам привязывать тарифы на электроэнергию к объемам потребляемой энергии, но эту норму следует закрепить в федеральном законодательстве — на этом настаивает Минэнерго. А раз майнинг — это бизнес, то следует вводить ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности — и вносить майнеров в реестр налогоплательщиков, уверен Аксаков: «Пусть платят налоги, пусть платят за электроэнергию в соответствии с тарифом для бизнеса. И все это должно быть легально. Люди не должны бояться, что к ним завтра придут и спросят: «Чем вы тут занимаетесь?»

Прозрачный бизнес

Также, по словам Аксакова, прозрачным должен стать и бизнес на криптовалютах. Сегодня множество охочих до быстрого заработка соотечественников бесконтрольно покупают и продают биткоины. «Все это нужно отрегулировать, навести порядок, ввести идентификацию покупателей криптовалюты, налогообложение и в то же время защитить права россиян», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Для устранения правового пробела, уверен он, следует ориентироваться на позицию Центробанка. Правда, тот последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. Но даже при таком настрое ЦБ возможны варианты. Например, можно использовать крипту в соответствии с законом об экспериментальных правовых режимах. Это позволит законно приобретать цифровую валюту, но прежде нужно идентифицироваться и сдать тест на квалификацию, подтвердив, что человек понимает и принимает на себя все риски, уточнил Аксаков.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что жесткая позиция регулятора по криптовалютам не дает России развивать эту перспективную технологию и делает страну зависимой от западных платежных систем. Он считает, что необходимо легализовать криптовалюты и ускорить внедрение цифрового рубля.





Цифра по правилам

По действующему закону, к цифровой валюте относятся биткоин, эфириум и многие другие криптоденьги, выпущенные с использованием технологии «блокчейн». Согласно закону о банкротстве, вся эта крипта считается имуществом. А цифровые финансовые активы — это цифровые права, которые, среди прочего, включают в себя денежные требования, возможность выпускать ценные бумаги и право участия в капитале непубличного АО.

Главное отличие цифровых активов от криптовалюты — наличие эмитента, то есть лица, которое несет обязательства перед владельцем. Эти ответственные лица должны быть в реестре ЦБ.

При этом налоги с криптовалюты обязаны платить все. Россияне должны подавать отчет, если сумма поступлений или списаний криптовалюты составляет 600 тысяч рублей или более.

Отчитываться о владении криптовалютой нужно один раз в год не позднее 30 апреля. То есть те, кто обзавёлся такими деньгами в нынешнем году, должны подать в ФНС декларацию до 30 апреля 2022 года.

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