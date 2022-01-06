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Битва мейкапов: Виктория Шелягова против Ольги Карпуть

Битва мейкапов: Виктория Шелягова против Ольги Карпуть

Первую битву мейкапов в этом году открывают Виктория Шелягова и Ольга Карпуть. В выборе макияжа их объединяет то, что они подобрали его под цвет своих нарядов. Виктория Шелягова выбрала фиолетовые тени, а Ольга Карпуть предпочла помаду цвета фуксии.

Кто, на ваш взгляд, выглядит гармоничнее?


Виктория Шелягова
Ольга Карпуть

Битва мейкапов: Виктория Шелягова против Ольги Карпуть


Виктория ШеляговаОльга Карпуть
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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