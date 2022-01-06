Битва мейкапов: Виктория Шелягова против Ольги Карпуть
Сегодня, 10:00 Вадим Карасев
Первую битву мейкапов в этом году открывают Виктория Шелягова и Ольга Карпуть. В выборе макияжа их объединяет то, что они подобрали его под цвет своих нарядов. Виктория Шелягова выбрала фиолетовые тени, а Ольга Карпуть предпочла помаду цвета фуксии.
Кто, на ваш взгляд, выглядит гармоничнее?
Виктория Шелягова
Ольга Карпуть
Битва мейкапов: Виктория Шелягова против Ольги Карпуть
Виктория ШеляговаОльга Карпуть
Мариана Панкина
По материалам: spletnik.ru