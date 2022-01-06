Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа

Вадим Карасев

Европе предрекли отсутствие газа через два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. Предпосылками к нехватке газа могут быть снижение собственной добычи сырья и отсутствие дополнительных поставок, пишет Bloomberg.

"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в публикации издания.

По словам вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах маловероятно.

Запасы голубого топлива в Европе оскудели после того, как российский поставщик не стал бронировать допмощности транзита газа по газопроводу "Ямал — Европа" в Германию с 21 декабря. Представители "Газпрома" уверяют, что европейские покупатели сами не делают заявок. В результате всего этого стоимость сырья в Европе впервые в истории превысила $2150 за 1000 куб. м.

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