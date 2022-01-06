Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа

Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа

Европе предрекли отсутствие газа через два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. Предпосылками к нехватке газа могут быть снижение собственной добычи сырья и отсутствие дополнительных поставок, пишет Bloomberg.

"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в публикации издания.

По словам вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах маловероятно.

Запасы голубого топлива в Европе оскудели после того, как российский поставщик не стал бронировать допмощности транзита газа по газопроводу "Ямал — Европа" в Германию с 21 декабря. Представители "Газпрома" уверяют, что европейские покупатели сами не делают заявок. В результате всего этого стоимость сырья в Европе впервые в истории превысила $2150 за 1000 куб. м.

Ранее Ruposters писал, что в Британии возложили на Россию вину за экономический кризис в стране.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты
Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых
Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Полезные свойства золототысячника и сферы его применения
Полезные свойства золототысячника и сферы его применения
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические ценности"
Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические
Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе 2022 года
Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова

Топ на сегодня

Старейшие предприятия Европы
Старейшие предприятия Европы
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России
Аксинит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Аксинит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не сможет полюбить бедного мужчину
"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не
Битва книг: "Сороки-убийцы" и "С ключом на шее"
Битва книг: "Сороки-убийцы" и "С ключом на шее"

Еще по теме

Газпром: Европа не хочет получать газ через Украину
В Киеве объяснили снижение транзита российского газа через Украину
В Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через Украину
Россия может прекратить транзит газа через Польшу