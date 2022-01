Цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС

В ночь на 6 января цена биткоина обновила локальный минимум на отметке $42 500 (на бирже Binance). За последние сутки котировки первой криптовалюты снизились на 7,5%, согласно CoinGecko.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $43 150.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин потянул за собой остальной рынок. По данным CoinGecko, в красной зоне оказались все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации. За сутки цена Ethereum упала на 9,9%, Solana подешевела на 12,2%, Polkadot — на 12,5%.

Данные: CoinGecko.

Обвал произошел на фоне новостей о готовности ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось. В опубликованном ранее протоколе декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) регулятор связывает решение с укреплением экономики и высоким уровнем инфляции.

Согласно отчету, некоторые руководители ФРС отметили, что в скором времени после увеличения ключевой ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

В протоколе указано, что темпы оттока баланса будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор также сворачивал программу количественного смягчения.

Традиционные рынки негативно отреагировали на заявление ФРС. Фондовый индекс S&P 500 (SPX) упал почти на 2%, Доу Джонса (DJI) — на 1,07%. Реакция сектора высоких технологий была особенно болезненной — индекс Nasdaq Composite (IXIC) рухнул на 3,34%.

Параллельно с этим на фоне отключения интернета в Казахстане произошло существенное снижение хешрейта сети биткоина. После запрета майнинга в Китае многие игроки сектора перенесли в страну вычислительные мощности.

Internet has been down in Kazahstan for a few hours where roughly 18% if Bitcoin's hashrate is.



Looks like the impact on the hashrate is so far 12% drop just in the last few hours since internet went down. pic.twitter.com/FcTDsJ6R77