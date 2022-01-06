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Цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС

Цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС


В ночь на 6 января цена биткоина обновила локальный минимум на отметке $42 500 (на бирже Binance). За последние сутки котировки первой криптовалюты снизились на 7,5%, согласно CoinGecko. 


На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $43 150.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 

Биткоин потянул за собой остальной рынок. По данным CoinGecko, в красной зоне оказались все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации. За сутки цена Ethereum упала на 9,9%, Solana подешевела на 12,2%, Polkadot — на 12,5%.


Данные: CoinGecko.

Обвал произошел на фоне новостей о готовности ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось. В опубликованном ранее протоколе декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) регулятор связывает решение с укреплением экономики и высоким уровнем инфляции. 


Согласно отчету, некоторые руководители ФРС отметили, что в скором времени после увеличения ключевой ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе. 


В протоколе указано, что темпы оттока баланса будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор также сворачивал программу количественного смягчения.


Традиционные рынки негативно отреагировали на заявление ФРС. Фондовый индекс S&P 500 (SPX) упал почти на 2%, Доу Джонса (DJI) — на 1,07%. Реакция сектора высоких технологий была особенно болезненной — индекс Nasdaq Composite (IXIC) рухнул на 3,34%.


Параллельно с этим на фоне отключения интернета в Казахстане произошло существенное снижение хешрейта сети биткоина. После запрета майнинга в Китае многие игроки сектора перенесли в страну вычислительные мощности.



По словам вице-президента по исследованиям The Block Ларри Чермака, в Казахстане сосредоточено около 18% хешрейта сети первой криптовалюты. По данным BTC.com, 5 января производительность некоторых майнинг-пулов действительно снижалась.


Данные: BTC.com.

На момент написания хешрейт биткоина находится на отметке 177,85 EH/s, что соответствует уровню мая 2021 года.


Напомним, в декабре миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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