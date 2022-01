DLC The Queen and the Sea для Dead Cells уже доступно на Xbox





Сегодня состоялся релиз дополнения The Queen and the Sea для игры Dead Cells. Дополнение распространяется платно, его стоимость для Xbox — $4,99. Сама игра Dead Cells доступна в подписке Game Pass — на PC, Xbox One и Xbox Series X | S.

К релизу DLC The Queen and the Sea для Dead Cells был представлен анимационный трейлер, который можно посмотреть ниже.

Напомним, что DLC The Queen and the Sea для Dead Cells добавляет в игру несколько достижений, два новых биома, новый финал и нового босса.

Dead Cells: The Queen and the Sea

Прорвитесь с боем через обломки затонувшего корабля, поднимитесь на вершину горящего маяка и сразитесь с самым опасным противником. Сможете?…

