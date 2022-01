Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%

В 2021 году к созданию проектов с открытым исходным кодом, связанных с криптовалютами и Web 3.0, присоединились более 34 000 новых разработчиков. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, говорится в отчете венчурной компании Electric Capital.

