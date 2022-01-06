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Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%

Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%


В 2021 году к созданию проектов с открытым исходным кодом, связанных с криптовалютами и Web 3.0, присоединились более 34 000 новых разработчиков. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, говорится в отчете венчурной компании Electric Capital.



«Стремительный рост числа новых специалистов означает, что 60% разработчиков Web 3.0 присоединились к проектам в 2021 году. Если рассматривать специалистов, уделяющих коду более десяти дней в месяц, то 45% из занятых на постоянной основе приступили к работе в 2021 году. Как ни крути, половина разработчиков Web 3.0 — новички», — отметил глава компании Авичал Гарг.


Аналитики Electric Capital рассмотрели 500 тыс. репозиториев и 160 млн коммитов. В релевантную выборку попал только уникальный код. Гарг подчеркнул, что множество частных компаний создают аналогичные продуктов — труды этих разработчиков не были учтены.


В течение отчетного периода более 18 000 ежемесячно активных разработчиков вносили изменения в код проектов из сфер цифровых активов и Web 3.0. С начала 2021 года их число выросло на 75%.


Данные: отчет Electric Capital.

Наибольшее число активных специалистов (более 4000) работает над проектами на базе блокчейна Ethereum. На втором месте — Polkadot (около 1400), на третьем — Cosmos (свыше 900). Над продуктами с открытым исходным кодом в экосистеме биткоина работаю более 680 программистов. 


Данные: отчет Electric Capital.

Вместе с тем аналитики отметили, что новые специалисты охотнее присоединяются к проектам с меньшим числом разработчиков. По словам авторов отчета, экосистемы Polkadot, Solana, NEAR, BInance Smart Chain, Avalanche и Terra растут быстрее, чем Ethereum. 


Аналитики также подчеркнули, что к работе над продуктами из сектора DeFi подключились 500 новых разработчиков — по сравнению с предыдущим годом рост составил 75%.


Напомним, в декабре 2021 года Джек Дорси усомнился в будущей децентрализации Web 3.0. По его словам, достижению этой цели помешает сильное влияние венчурного капитала.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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