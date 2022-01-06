Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr





Сегодня релиз игры Secret Hosr состоялся в подписке Game Pass, вместе с двумя другими проектами. Кроме того, игра получила новый режим, который называется Secret Hosr. Режим добавили бесплатно в версию игры на всех платформах (в Steam в виде бесплатного DLC, на других платформах дополнение вшито в обновление игры).

В новом режиме игроки вчетвером должны работать в команде, чтобы тушить пожары, спасать клиентов и обезвреживать бомбы. Но есть один нюанс — один из членов команды является «секретным агентом Hosr». Задачей агента Hosr является провал вашей миссии. Игроки должны будут определить, кто именно из членов команды является «двойным агентом» и старается навредить всей миссии. Каждый член команды может проголосовать, чтобы указать на тайного агента.

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Напомним, что Embr — это фановая кооперативная игра про тушение пожаров, в которой предлагается более 25 миссий для кооператива и различные режимы игры.

Embr

Соберитесь с друзьями и станьте лучшими пожарными, каких только можно нанять. В горящих зданиях вас будут поджидать опасности, ценности и передовые охранные системы.

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