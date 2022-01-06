Евросоюз должен участвовать в переговорах России и США, считают в объединении

05.01.2022 18:45

Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в переговорах России и США, поскольку в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, сообщает РИА «Новости».

Глава дипломатии ЕС находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января.

«Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины. Потому нельзя сказать, что мы недовольны этими двусторонними переговорами. Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, — отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», — сказал Боррель в ходе брифинга по итогам поездки в Донбасс.

В НАТО назвали время начала переговоров с Россией

Представители России и США 10 января проведут переговоры в рамках диалога по стратегической безопасности. В первую очередь будут обсуждаться контроль над вооружениями и ситуация на российско-украинской границе. На последующих встречах стороны поднимут вопросы по ситуации вокруг Украины.

Министерство иностранных дел 17 декабря опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов и НАТО. В частности, из проекта договора между Москвой и Вашингтоном следует, что стороны не должны использовать чужую территорию для вооружённого нападения. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс постсоветских государств.

В МИД заявили о широком выборе инструментов обеспечения безопасности России

Ранее Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что приняли к сведению предложения России, но подчеркнули, что дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза.

В свою очередь, первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что отношения России и НАТО часто комментируют официальные лица, «которые вообще не имеют к этим переговорам отношения».

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