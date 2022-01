Хешрейт биткоина просел из-за интернет-шатдауна в Казахстане

5 января на фоне продолжающихся протестов в Казахстане наблюдалось полное отключение интернета, в том числе у проводных операторов. Согласно сервису NetBlocks, 6 января шатдаун продолжился, что подтверждает и местное издание Vласть.

По данным проекта GlobalCheck, в среду на большей части территории страны интернет не работал свыше пяти часов. Некоторые проводные и мобильные провайдеры продолжали предоставлять клиентам доступ к сети. В Алмате беспроводное соединение у большинства операторов по прежнему отключено.

Согласно BTC.com, за несколько часов отсутствия интернета в Казахстане хешрейт биткоина упал на 12%. На момент написания совокупная вычислительная мощность сети оценивается в 179 EH/s, что выше показателя за 4 января.

