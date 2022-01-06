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Хешрейт биткоина просел из-за интернет-шатдауна в Казахстане

Хешрейт биткоина просел из-за интернет-шатдауна в Казахстане


5 января на фоне продолжающихся протестов в Казахстане наблюдалось полное отключение интернета, в том числе у проводных операторов. Согласно сервису NetBlocks, 6 января шатдаун продолжился, что подтверждает и местное издание Vласть.



По данным проекта GlobalCheck, в среду на большей части территории страны интернет не работал свыше пяти часов. Некоторые проводные и мобильные провайдеры продолжали предоставлять клиентам доступ к сети. В Алмате беспроводное соединение у большинства операторов по прежнему отключено.


Согласно BTC.com, за несколько часов отсутствия интернета в Казахстане хешрейт биткоина упал на 12%. На момент написания совокупная вычислительная мощность сети оценивается в 179 EH/s, что выше показателя за 4 января. 



Председатель Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев в разговоре с ForkLog подтвердил, что «майнинг-фермы отключены на время блокировки интернета по всей стране». 


По словам Дорджиева, интернет работает только в столице Казахстана — Нур-Султане. На остальной территории доступа к сети нет. Он также подчеркнул, что отраслевые компании ожидают пока ситуация прояснится. 


Сильнее других пострадали пулы 1THash (-82%), OKEx Pool (-46,3%) и KuCoin Pool (-22,7%). Хешрейт Poolin и ViaBTC также снизился на 15,8% и 19,2% соответственно.


Ситуация отразилась и на обмене криптовалют. На момент написания на платформе Binance P2P цена за 1 BTC в паре с казахстанским тенге (KZT) начинается от 19 161 257 KZT (~$43 990). На спотовой площадке биржи в паре с долларом первая криптовалюта торгуется вблизи $42 905. На платформе LocalBitcoins наблюдается схожая картина — за 1 BTC продавцы просят от 19 766 363 KZT (~$45 380).


Часовой график BTC/USD биржи Binance. Данные: TradingView. 

Премия на биткоин на пиринговых площадках часто возникает на фоне острой политической и экономической нестабильности — такое уже наблюдалось в Гонконге и других странах. Остается неясным, происходит ли обмен по повышенным ценам, поскольку центробанк Казахстана временно приостановил работу банков и других финансовых организаций. 


Корреляция хешрейта и цены биткоина остается поводом для дискуссий. Некоторые считают, что между двумя показателями существует причинно-следственная связь. По мнению других, движение цены всегда обусловлено совокупностью факторов. В любом случае нет достаточных аргументов для того, чтобы утверждать, что внутридневные колебания хешрейта незамедлительно отражаются на котировках как в целом, так и в конкретной ситуации в ночь на 6 января. 


В 2021 году из-за запрета добычи криптовалют в Китае некоторые майнеры перевезли свое оборудование в Казахстан. По данным Financial Times, в страну отправили более 87 000 устройств.


Компании открывали собственные объекты или размещали оборудование на сторонних хостинг-площадках. Например, так поступили пулы Poolin и ViaBTC. Последний заключил партнерское соглашение с Enegix еще в 2020 году.


По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, в августе 2021 года доля Казахстана в хешрейте сети биткоина достигла 18,1%.


Об увеличении интереса майнеров к операциям в стране также говорят инициативы производителей оборудования. В ноябре Canaan доставила в страну партию из 2000 ASIC марки AvalonMiner. В декабре компания подписала партнерские соглашения с несколькими местными предприятиями. В конце 2021 года в Казахстане уже работало около 10 300 устройств от Canaan.


В августе котирующаяся на Nasdaq компания The9 через свою дочернюю фирму NBTC Limited заключила соглашение с казахстанской LGHSTR о создании совместного предприятия. Ранее она подписала соглашение с KazDigital для строительства дата-центра мощностью 100 МВт.


В декабре 2021 года некоторые майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией. К релокации тогда приступили BitFuFu и Xive.


О том, как обойти блокировки интернета, мы уже писали в статье о шатдауне в Беларуси.


https://forklog.com/po-sledam-internet-shatdauna-v-belarusi-kak-obojti-blokirovki-i-kogda-eto-sdelat-nevozmozhno/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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