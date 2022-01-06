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Хидео Кодзима создает «ААА-проект для каждого» и «небольшой проект»

Хидео Кодзима создает «ААА-проект для каждого» и «небольшой проект»


В праздничный период известный игровой дизайнер Хидео Кодзима дал несколько интервью. Из них стало известно, что сейчас он работает над двумя играми. Первая игра — это классический AAA-проект, а вторая — некая более сложная для реализации игра.

Игровой дизайнер Хидео Кодзима стал гостем шоу «Удивительный мир игровой музыки» на радио NHK. Естественно, его спросили о новых проектах, и на сей раз он охарактеризовал их следующим образом. Первая его игра — это AAA-проект, который «понравится каждому». А вторая игра «не является шутером или игрой с открытым миром». По словам Кодзимы, он хочет создать «небольшой проект».


Если сложить все последние интервью, которые дал Кодзима, вторая игра, которую в рамках шоу он назвал «небольшой проект» — это игра, которую ранее Хидео характеризовал как:



«радикальный проект»



игра «которая бы менялась в зависимости от того, где живет конкретный человек»



«более сложный для реализации экспериментальный проект»

Помимо игр, сейчас студия Хидео Кодзимы работает над аниме.

Отметим, что в 2021 году было много слухов о том, что Хидео Кодзима работает над эксклюзивом для Xbox, который связан с облачными технологиями, но до сих про официально это не подтверждено.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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