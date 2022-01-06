Хидео Кодзима создает «ААА-проект для каждого» и «небольшой проект»





В праздничный период известный игровой дизайнер Хидео Кодзима дал несколько интервью. Из них стало известно, что сейчас он работает над двумя играми. Первая игра — это классический AAA-проект, а вторая — некая более сложная для реализации игра.

Игровой дизайнер Хидео Кодзима стал гостем шоу «Удивительный мир игровой музыки» на радио NHK. Естественно, его спросили о новых проектах, и на сей раз он охарактеризовал их следующим образом. Первая его игра — это AAA-проект, который «понравится каждому». А вторая игра «не является шутером или игрой с открытым миром». По словам Кодзимы, он хочет создать «небольшой проект».

Hideo Kojima appeared on NHK Radio special ”Wonderful World of Game Music” and gave some details on what he is working on!

• AAA game title that everyone can enjoy!

• Wants to make a smaller project that is not a open world or shooter game.

• Also said KP is making an anime! pic.twitter.com/lc5aYwsuY7 — Genki ✨ (@Genki_JPN) January 6, 2022



Если сложить все последние интервью, которые дал Кодзима, вторая игра, которую в рамках шоу он назвал «небольшой проект» — это игра, которую ранее Хидео характеризовал как:

«радикальный проект»игра «которая бы менялась в зависимости от того, где живет конкретный человек»«более сложный для реализации экспериментальный проект»

Помимо игр, сейчас студия Хидео Кодзимы работает над аниме.

Отметим, что в 2021 году было много слухов о том, что Хидео Кодзима работает над эксклюзивом для Xbox, который связан с облачными технологиями, но до сих про официально это не подтверждено.